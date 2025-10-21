Lo guardan a Javier Milei antes de las elecciones: le canceló una nota a Luis Majul, quien lo mandó al frente

"Porque cualquier pregunta que no pueda responder o que lo lleve atrás más allá de la campaña, sería poco inteligente", argumentó el periodista, y sentenció: "¿Qué es lo que está haciendo el kirchnerismo? Esconderse. Taiana está así, escondido, controlado, blindado, y Grabois parece que no habla mal, lo hicieron callar la boca".

majul milei

Se descartaba que una entrevista de Majul a Milei no iba a ser para nada hostil, y menos a tan poco de las elecciones. Al parecer, por las dudas, no se hará.