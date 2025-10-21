Lo guardan a Javier Milei antes de las elecciones: le canceló una nota a Luis Majul, quien lo mandó al frente
Luego de varios traspiés televisivos, el Presidente plantó a uno de sus periodistas predilectos quien lo escrachó aunque también lo justificó.
Tras decidir bajarse de la campaña en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei continúa con su gira federal, y luego de varias entrevistas fallidas en los últimos días, decidió cancelarle nada menos que a Luis Majul, uno de los periodistas más oficialistas, quien reveló los motivos.
El mandatario viene de una incómoda nota la semana pasada con Eduardo Feinmann, en donde quedó demostrado no estar acostumbrado a ciertas preguntas; y al día siguiente, le gritó a Esteban Trebucq por no poder responder sobre la crisis económica. Este lunes, en tanto, dejó varias e insólitas perlitas con Guillermo Andino.
En este marco, el libertario tenía agendada una entrevista en LN+ con Majul para el cierre de campaña rumbo al domingo de elecciones, pero al parecer decidió (o decidieron desde su equipo) que se guarde por temor a algún nuevo papelón que lo complique en los comicios.
"El presidente Milei no quiere ni debe hablar y está bien. Les voy a decir algo más: mañana (por el martes) estaba comprometido a venir el presidente Milei acá al piso de LN+, y tomó la decisión de no venir", contó el conductor este lunes ante la sorpresa de Cristina Pérez.
A su estilo, Majul reconoció que "como periodista y productor periodístico" le pareció una "macana" el faltazo de Milei, aunque lo justificó ya que sostuvo: "Desde el punto de vista la estrategia política me parece que es correcto".
"Porque cualquier pregunta que no pueda responder o que lo lleve atrás más allá de la campaña, sería poco inteligente", argumentó el periodista, y sentenció: "¿Qué es lo que está haciendo el kirchnerismo? Esconderse. Taiana está así, escondido, controlado, blindado, y Grabois parece que no habla mal, lo hicieron callar la boca".
Se descartaba que una entrevista de Majul a Milei no iba a ser para nada hostil, y menos a tan poco de las elecciones. Al parecer, por las dudas, no se hará.
