Inminente regreso de lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga y cuántos días de precipitaciones se vienen

A qué hora llegan las lluvias al AMBA

El organismo nacional mantiene sus pronósticos de lluvias en el AMBA para este miércoles 22 de octubre. La jornada tendría cielo mayormente nublado, con probabilidades de chaparrones en la mañana y tarde, mejorando nuevamente en la noche; mientras que las temperaturas serían de entre 16 y 26 grados.

El sitio especializado Meteored tiene 30% de probabilidades de "lluvia débil" en Buenos Aires para este miércoles a partir de las 17 horas y hasta las 19.

meteored (20) Horario de las lluvias de este miércoles en el AMBA, según Meteored.

El jueves, con cielo mayormente nublado, sería un descanso a la inestabilidad, según el organismo nacional. Sería, además, la jornada más calurosa de la semana con una mínima de 16 grados y una máxima que treparía a 30.

Pero el SMN anticipa un cierre de semana otra vez con precipitaciones. El viernes, de esta manera, tendría tormentas durante toda la jornada, acompañado de temperaturas de entre 19 y 23 grados.

Las malas condiciones del clima se extenderían al sábado, pero con chaparrones en la madrugada y mañana pero mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. El termómetro rondará entre 15 y 21 grados.

El portal Meteored confirma los pronósticos del SMN, ya que marca "lluvia débil" para el viernes durante toda la jornada, pero ahora no espera precipitaciones para el sábado. Según este sitio, el cierre de la semana también tendría tormentas en la madrugada y hasta las primeras horas de la mañana.