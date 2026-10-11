El argumento de Martín Menem para justificar la crisis en el consumo: "La gente pide café online"
El presidente de de Diputado es capaz de justificar lo injustificable sin ponerse colorado y ante la evidencia de la crisis de consumo asegura que todo se vende online.
Los datos sobre los que se basan los que aseguran que hay una crisis de consumo son los oficiales, los provistos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos que no deja lugar a dudas de que cada vez se vende menos en el país.
Por otro lado no deja de ser cierto que las ventas online están creciendo ya que sigue siendo un fenómeno relativamente nuevo y es por eso que si se comparan cifras de hoy con las del año pasado claramente el resultado será positivo.
Pero de ahí a intentar justificar la caída en las ventas de un café, como en este caso el de la cadena Café Martínez, en una cuestión de cambio de hábitos es demasiado hasta para Luis Majul.
Cambio de paradigmas
Hasta hace poco hasta los economistas ultra ortodoxos de derecha consideraban a la economía informal como parte del problema. Pero ahora que desde hace tres años no paran de cerrarse empresas y destruirse puestos de trabajo, hasta el presidente de la Cámara de Diputados se atreve a intentar maquillar esa crisis asegurando que se han creado puestos de trabajo en esa economía informal
Respuesta en vivo
En el piso, junto a Martín Menem y Luis Majul estaba Leandro Canabe, gerente general de la cadena de cafeterías a la que estaban haciendo referencia y que fue categórico a la hora de señalar la caída en las ventas y en los montos de los tickets y de relacionarlos con el dinero disponible de los consumidores.
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