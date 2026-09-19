Desde la asunción de Javier Milei, se perdieron más de 106 mil empleos en el area más poblada del país
El último informe de CEPA destaca también que durante la gestión libertaria cerraron 8.465 unidades productivas en la provincia, a razón de 8 empresas por día.
El Observatorio Económico de la Provincia de Buenos Aires del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) hizo público en las últimas horas su informe denominado “Evolución de indicadores socieconómicos”, donde se refleja que el territorio bonaerense perdió más de 106.000 puesto de trabajo formales desde que Javier Milei ocupa la Casa Rosada.
En concreto, durante la gestión anarcocapitalista, desde diciembre de 2023 a mayo de este año, se perdieron 106.136 puestos de trabajo registrados en unidades productivas de la principal provincia argentina (por habitantes y volumen económico).
Esta cifra representa el 25,8% del total nacional; es decir, más de uno de cada cuatro puestos de trabajo registrados perdidos en el país corresponden a la provincia de Buenos Aires, afectando de manera desigual a mujeres y varones, con brechas también a nivel nacional.
En lo que respecta a la industria manufacturera, que representa aproximadamente un tercio del PBI y en la provincia de Buenos Aires concentra el 40% de los establecimientos industriales del país, el informe advierte que desde el inicio de la actual gestión nacional cerraron 8.465 unidades productivas en la provincia, desde pequeños talleres y comercios hasta plantas industriales con décadas de historia. Es decir: 8 empresas por día cierran en territorio bonaerense.
Por otro lado, se indica que en junio de 2026 el consumo en supermercados registró una caída real del 17,1% en el Gran Buenos Aires (GBA) en comparación con noviembre de 2023. En los centros de compras, los datos muestran una contracción más fuerte, del 23,8% en el GBA para el mismo período.
Además, el informe destaca que la inflación interanual dejó de mostrar una tendencia descendente y se mantiene por encima del 30%, pero la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó por encima del IPC general y equivale actualmente a casi el 14% del último salario promedio disponible para la provincia, frente al 5% que representaba en diciembre de 2023.
Finalmente, el CEPA asegura que entre enero y agosto del corriente año, las transferencias por coparticipación al distrito gobernado por Axel Kicillof acumularon una caída real de 0,9% interanual, mientras que la recaudación provincial acumuló una contracción real cercana al 3% entre enero y julio, con mayo como el mes de mayor deterioro y una nueva caída interanual significativa en julio.
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