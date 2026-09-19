Desde la asunción de Javier Milei, se perdieron más de 106 mil empleos en el area más poblada del país

Además, el informe destaca que la inflación interanual dejó de mostrar una tendencia descendente y se mantiene por encima del 30%, pero la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó por encima del IPC general y equivale actualmente a casi el 14% del último salario promedio disponible para la provincia, frente al 5% que representaba en diciembre de 2023.

Finalmente, el CEPA asegura que entre enero y agosto del corriente año, las transferencias por coparticipación al distrito gobernado por Axel Kicillof acumularon una caída real de 0,9% interanual, mientras que la recaudación provincial acumuló una contracción real cercana al 3% entre enero y julio, con mayo como el mes de mayor deterioro y una nueva caída interanual significativa en julio.