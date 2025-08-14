El Banco Central convocó a los bancos a una reunión de urgencia para hablar de las tasas de interés

Por eso esta semana las tasas de los plazos fijos se ubicaron en un rango aproximado de 25% a 44% TNA, según el banco.

Mientras tanto, el Banco Central resolvió modificar ciertas normativas para endurecer el sistema de encajes. La medida fue en la Comunicación “A” 8302, en la que también se refuerza el control sobre la posición global neta de moneda extranjera de las entidades.