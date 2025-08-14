El Banco Central convocó a los bancos a una reunión de urgencia para hablar de las tasas de interés
Representantes del BCRA intentarán dejar en claro las medidas más recientes para absorber más pesos del mercado y mantener la inflación a raya.
El Banco Central de la República Argentina convocó a más de 200 personas, en su mayoría representantes de entidades financieras, a un encuentro virtual para este jueves por la tarde para hablar de las tasas de interés en el contexto de las medidas más recientes del Gobierno, que buscan aumentar la cantidad de pesos a absorber del mercado y mantener la inflación a raya.
La nueva regulación entrará en vigencia el lunes 18 de agosto y desde el Banco Central quieren asegurarse de que los bancos públicos y privados están listo para implementarla. Fuentes citadas por el sitio Ámbito Financiero informaron que el Gobierno intentará así impedir que los pesos no renovados en la licitación del miércoles presionen sobre el dólar.
Para lograrlo se programó para el lunes que viene el lanzamiento de una licitación extraordinaria de deuda.
Los plazos fijos en Argentina atraviesan un momento de alta rentabilidad tras la reciente suba de tasas que llevó a varias entidades a ofrecer Tasa Nominal Anual (TNA) superiores al 40%. Esto ocurre en un contexto de menor liquidez en pesos, impulsada por las medidas del Gobierno y la política monetaria del Banco Central (BCRA), que busca absorber excedentes de dinero mediante licitaciones de deuda y un aumento de encajes bancarios.
Desde la desregulación de tasas hace casi año y medio, los rendimientos habían mostrado un recorrido a la baja, pero la volatilidad reciente y la necesidad de captar depósitos para cumplir con exigencias de efectivo mínimo empujaron los intereses nuevamente hacia arriba.
Por eso esta semana las tasas de los plazos fijos se ubicaron en un rango aproximado de 25% a 44% TNA, según el banco.
Mientras tanto, el Banco Central resolvió modificar ciertas normativas para endurecer el sistema de encajes. La medida fue en la Comunicación “A” 8302, en la que también se refuerza el control sobre la posición global neta de moneda extranjera de las entidades.
