Plazos fijos superan el 40%: cómo rinden los bancos mes a mes tras la última suba

El próximo hito para el mercado será la megalicitación de este miércoles, que podría inyectar liquidez si no se renuevan todos los vencimientos, lo que eventualmente podría moderar la presión sobre las tasas. Mientras tanto, los plazos fijos siguen consolidándose como uno de los instrumentos más seguros y rentables del momento para quienes buscan preservar el poder adquisitivo de sus pesos en un contexto económico volátil.