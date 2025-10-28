El Banco Central presenta una moneda conmemorativa por el Mundial 2026 con guiño a Maradona

La realización del proyecto estuvo a cargo de la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro y la Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, y las monedas fueron acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de Moneda de España.

La moneda se posiciona así como un objeto de colección para aficionados al fútbol y la numismática, combinando historia, arte y la pasión que despierta el fútbol en todo el país. Además, refleja el vínculo entre los logros deportivos y la identidad cultural argentina, consolidando a Maradona como un referente eterno del deporte nacional.