Voraz incendio destruye un galpón lindero a una escuela en Parque Patricios

incendio galpon parque patricios

Desde el SAME informaron que “alumnos y maestros de la escuela están siendo evaluados por precaución por médicos y psicólogos. Todos fuera de peligro. Las dos torres de La Rioja y Salcedo fueron evacuadas en orden y en calma”. Descartaron además la posibilidad de que haya peligro de derrumbe.

A causa del incendio, un total de 150 personas tuvieron que ser evacuadas. Médicos del SAME asistieron en el lugar a quince pacientes de los cuales nueve - tres femeninas y seis masculinos - que tuvieron que recibir oxígeno y están fuera de peligro.

El impresionante operativo de Bomberos de la Ciudad incluyó el desplazamiento al lugar de seis dotaciones, incluyendo unidades de la Estación II "Patricios", y 25 ambulancias del SAME, entre ellos las unidades de catástrofe, triaje, móviles rápidos de intervención y de oxigenación.

Por el incendio se realizó además un corte total de circulación al tránsito y peatonal en 200 metros a la redonda del epicentro del siniestro.

Hacia las 10.30 el fuego se encontraba circunscrito y controlado, y los bomberos continuaban trabajando en el interior del galpón para extinguir las llamas y aminorar el humo.