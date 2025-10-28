Voraz incendio destruye un galpón lindero a una escuela en Parque Patricios
Un total de 150 personas tuvieron que ser evacuadas, entre ellas alumnos y docentes de dos escuelas. En el lugar trabajaron varias unidades de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME.
Un incendio de gran magnitud se desató este martes por la mañana en un galpón ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios. A causa del intenso humo negro que afectaba a la zona, 150 personas fueron evacuadas, entre ellos, alumnos y docentes de dos escuelas cercanas y habitantes de dos torres de edificios. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió a 25 personas en el lugar, de las cuales nueve adultos tuvieron que recibir oxígeno y no requirieron de traslado.
El siniestro se inició pasadas las 9 en un galpón de un taller de reparación de aires acondicionados, situado sobre la calle La Rioja al 1800, entre Brasil y Garro, provocando una intensa columna de humo negro que afectó a vecinos y viviendas cercanas.
"El incendio se originó en un galpón. El humo, por el viento sur, obligó a evacuar una escuela y torres de edificio", confirmaron fuentes del SAME a minutouno.com.
La situación afectó principalmente a alumnos y personal educativo de la Escuela N° 2 "José María Gutiérrez", donde 50 personas fueron evacuadas por precaución.
Ante la magnitud del incendio, con el paso de los minutos también se procedió a la evacuación preventiva de la Escuela Superior Nº11 - Dr. Ricardo Levene, ubicada a la vuelta del galpón, sobre la calle Deán Funes al 1800, donde 100 personas, entre estudiantes y adultos, fueron puestas a resguardo.
Desde el SAME informaron que “alumnos y maestros de la escuela están siendo evaluados por precaución por médicos y psicólogos. Todos fuera de peligro. Las dos torres de La Rioja y Salcedo fueron evacuadas en orden y en calma”. Descartaron además la posibilidad de que haya peligro de derrumbe.
A causa del incendio, un total de 150 personas tuvieron que ser evacuadas. Médicos del SAME asistieron en el lugar a quince pacientes de los cuales nueve - tres femeninas y seis masculinos - que tuvieron que recibir oxígeno y están fuera de peligro.
El impresionante operativo de Bomberos de la Ciudad incluyó el desplazamiento al lugar de seis dotaciones, incluyendo unidades de la Estación II "Patricios", y 25 ambulancias del SAME, entre ellos las unidades de catástrofe, triaje, móviles rápidos de intervención y de oxigenación.
Por el incendio se realizó además un corte total de circulación al tránsito y peatonal en 200 metros a la redonda del epicentro del siniestro.
Hacia las 10.30 el fuego se encontraba circunscrito y controlado, y los bomberos continuaban trabajando en el interior del galpón para extinguir las llamas y aminorar el humo.
