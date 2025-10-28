Los nuevos límites dispuestos por ARCA para las compras en Shein
ARCA dio a conocer el nuevo trámite para quienes compran productos en tiendas online del exterior. En esta nota te contamos todo en detalle.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó nuevas reglas para las compras internacionales en plataformas como SHEIN y otros sitios online. Los cambios buscan agilizar el despacho de paquetes y evitar demoras en Aduana.
Los envíos desde el exterior deberán cumplir con requisitos específicos para acceder a la liberación automática. Si no se respetan las condiciones, los pedidos podrían sufrir retrasos o necesitar trámites adicionales, según informó el organismo.
El límite máximo de compras en SHEIN
Cada compra internacional no podrá superar los USD 3.000 por envío. Además, los paquetes deberán respetar una serie de condiciones específicas para evitar inconvenientes en Aduana:
- Peso máximo: 50 kilos por envío.
- Cantidad limitada: hasta tres unidades iguales por paquete.
- Uso personal: los artículos deben destinarse únicamente al consumo individual, sin fines comerciales.
Estas reglas alcanzan a todas las operaciones realizadas en plataformas como SHEIN y Temu, muy populares entre los compradores argentinos. Si bien ambas ofrecen envíos gratis al superar un monto mínimo, es importante que los usuarios verifiquen que sus pedidos cumplan con las normas aduaneras. Superar los límites establecidos puede provocar la retención del paquete y obligar a realizar trámites adicionales para su liberación.
El trámite para evitar que la compra no quede en la Aduana
Los usuarios que realizan compras internacionales deben confirmar la recepción de sus paquetes a través del portal web de ARCA. Para completar el trámite, es necesario ingresar con CUIT y Clave Fiscal a la sección “Envíos Postales Internacionales” y declarar la recepción de la mercadería dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrega.
Si bien Correo Argentino es el responsable de distribuir los envíos, la validación en el sistema de ARCA queda a cargo del comprador. No cumplir con este paso dentro del plazo indicado puede bloquear nuevos pedidos, hasta que el usuario regularice su situación.
Este procedimiento es obligatorio para todos los envíos internacionales, y su cumplimiento garantiza que las compras futuras no sufran retrasos en Aduana ni inconvenientes en la liberación de los paquetes.
