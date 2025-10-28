Los nuevos límites dispuestos por ARCA para las compras en Shein

Si bien Correo Argentino es el responsable de distribuir los envíos, la validación en el sistema de ARCA queda a cargo del comprador. No cumplir con este paso dentro del plazo indicado puede bloquear nuevos pedidos, hasta que el usuario regularice su situación.

Este procedimiento es obligatorio para todos los envíos internacionales, y su cumplimiento garantiza que las compras futuras no sufran retrasos en Aduana ni inconvenientes en la liberación de los paquetes.