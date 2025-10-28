Quién es Romina Diez, la diputada libertaria que redactó el proyecto de flexibilización laboral

Ahora, en las últimas elecciones nacionales, la presidenta de LLA en Santa Fe propuso a Agustín Pellegrini como primer candidato a diputado nacional. Tanto él como Valentina Ravera (cuarta en la lista) se convertirán en diciembre próximo en los legisladores más jóvenes de la Cámara Baja nacional. Ambos con 25 años. La lista fue la más votada en la provincia y logró que el partido del presidente Milei ganara en 16 de los 19 departamentos que tiene Santa Fe.

Ahora Diez saltó a la primera escena nacional con su proyecto de flexibilización laboral que, se prevé, será la base sobre la cual tras la renovación de la composición del Congreso el próximo 10 de diciembre, el oficialismo buscará avanzar.

La flexibilización laboral que piensa el gobierno libertario incluye, entre otras cosas:

Jornada laboral de 12 horas con un tope de 60 horas semanales.

con un tope de 60 horas semanales. Creación de un “banco de horas” : las eventuales horas extras por encima de las 12 se compensan o “pagan” con horas libres de trabajo.

: las eventuales horas extras por encima de las 12 se compensan o “pagan” con horas libres de trabajo. Eliminación de las indemnizaciones por despido con o sin causa , siendo reemplazadas por un fondo de cese laboral al que aportan tanto empleados y empleadores.

, siendo reemplazadas por un fondo de cese laboral al que aportan tanto empleados y empleadores. Imposibilidad de realizar juicios laborales , incluyendo los motivados por abuso patronal.

, incluyendo los motivados por abuso patronal. Eliminación de los Convenios Colectivos de Trabajo .

. Contratos individuales entre partes suscritos en cualquier moneda.

suscritos en cualquier moneda. Fechas y períodos de vacaciones a merced del empleador : decide cuándo otorgarlas e incluso puede fraccionarlas.

: decide cuándo otorgarlas e incluso puede fraccionarlas. La posibilidad de pagar parte del salario con tickets canasta o restaurant.