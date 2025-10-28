El boleto de subte aumenta otra vez: cuánto costará desde noviembre

También siguen vigentes los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera. Cabe recordar que Los menores de 4 años no abonan pasaje ni en subte ni en el premetro.

Cuánto cuesta el boleto de subte desde noviembre 2025 en CABA

subte sube

• Boleto de subte con SUBE registrada: $1.157.

• Boleto de subte sin SUBE registrada: $1.189,63.

• Beneficiarios de la Tarifa Social: $404,95.

• Tarifa estudiantil $161,98.

Cuánto cuesta el pasaje de Premetro desde noviembre 2025 en CABA

• Boleto de subte con SUBE registrada: $404,95.

• Boleto de subte sin SUBE registrada: $643,87.

Tarifas con descuento para pasajeros frecuentes

subte linea b

A pesar del incremento, en noviembre se mantienen los descuentos por cantidad de viajes mensuales, que benefician a quienes utilizan el subte de manera habitual. La tarifa gradual se aplica desde el primer día del mes hasta el último. Se puede utilizar todos los días, sin límite de horario.

Las bonificaciones se aplican automáticamente una vez superado cierto número de trayectos:

• 1 a 20 viajes: $1.157 por viaje

• 21 a 30 viajes: $925,60 por viaje

• 31 a 40 viajes: $809,90 por viaje

• Más de 40 viajes: $694,20 por viaje

En cuanto a los métodos de pago, cabe recordar que desde mayo, todas las estaciones del subte porteño disponen de al menos un molinete multipagos, que permite abonar el viaje con tarjetas de crédito, débito o QR, además de la SUBE tradicional. Este sistema busca facilitar el acceso a los pasajeros y agilizar el ingreso durante los horarios de mayor demanda.