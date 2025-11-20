El ministerio de Economía anunció el noveno proyecto RIGI por casi 300 millones de dólares

El proyecto ya tuvo la aprobación expresa de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), organismos que no presentaron objeciones y remarcaron que la nueva terminal ampliará la oferta de servicios portuarios, podrá reducir costos logísticos y fomentar mayor competencia en la región.

La medida encomienda a la Agencia Nacional de Puertos la fiscalización del cumplimiento de la normativa y otorga a Terminal Timbúes S.A. todos los beneficios y obligaciones previstos por el régimen para grandes inversiones.

Resolución 1842/2025:

