El ministerio de Economía anunció el noveno proyecto RIGI por casi 300 millones de dólares
Se trata de una nueva terminal portuaria multipropósito ubicada en Timbúes, provincia de Santa Fe, sobre la Hidrovía Paraná–Paraguay, diseñada para la logística en Argentina.
El Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis Caputo, aprobó este jueves la adhesión de Terminal Timbúes S.A. al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), autorizando la construcción y operación de una terminal portuaria multipropósito en la comuna de Timbúes, provincia de Santa Fe.
Así quedó plasmado en la Resolución 1842/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Caputo. Allí se destaca que el “Proyecto Terminal Multipropósito Timbúes” requerirá una inversión total de 276,9 millones de dólares en activos, superando el monto mínimo estipulado en la normativa vigente. Solo en los primeros dos años, la compañía deberá acreditar inversiones por al menos el 40% del total, con plazo final de cumplimiento hasta abril de 2027.
Terminal Timbúes es una nueva terminal portuaria multipropósito ubicada en Timbúes, Santa Fe, sobre la Hidrovía Paraná–Paraguay, diseñada para la logística en Argentina y está controlada por Terminales y Servicios S.A., cuyo dueño es Juan Manuel Ondarcuhu y su familia, sin participación de multinacionales documentada.
El desarrollo, sobre 186 hectáreas del margen derecho del río Coronda, prevé la creación de tres unidades logístico-portuarias para optimizar las operaciones de carga, descarga, almacenamiento y despacho, generando un nodo clave para la logística fluvial en la Hidrovía Paraguay-Paraná.
El Ministerio de Economía de la Nación ponderó además que el 87% de las inversiones en bienes y servicios recae en proveedores locales, por encima del 20% mínimo requerido, y que se garantizarán los incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios previstos en la ley 27.742. No obstante, Terminal Timbúes renunció al beneficio de libre disponibilidad de divisas por exportaciones.
El proyecto ya tuvo la aprobación expresa de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), organismos que no presentaron objeciones y remarcaron que la nueva terminal ampliará la oferta de servicios portuarios, podrá reducir costos logísticos y fomentar mayor competencia en la región.
La medida encomienda a la Agencia Nacional de Puertos la fiscalización del cumplimiento de la normativa y otorga a Terminal Timbúes S.A. todos los beneficios y obligaciones previstos por el régimen para grandes inversiones.
Resolución 1842/2025:
