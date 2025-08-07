El REM del BCRA prevé un dólar oficial por arriba de los 1.400 pesos para fin de año
El Banco Central publicó en las últimas horas el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), un informe que ayuda a prever cómo se comportará el dólar.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó esta semana el informe con el que se busca analizar cómo se comportará el dólar en su cotización oficial. Entre los datos destacables está el pronóstico de que a fin de año la divisa podría llegar a los $ 1.400 por unidad.
Como consta en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado en la web del Banco Central, el dólar oficial que este jueves cotiza a $ 1345 podría escalar durante la segunda mitad de 2025 con un promedio de $ 1315, y rompería la barrera de los $ 1400 para el 31 de diciembre.
Los especialistas que confeccionaron el REM validado por el Banco Central pronosticaron un valor nominal de $ 1.405, es decir, que habrá una variación interanual esperada de 37,6% (+7,9 p.p. respecto del REM previo), informó el sitio Ámbito Financiero.
Esta predicción implica una suba de $ 86 o más desde la última medición y una depreciación anual del peso de 37,6%, lo que choca con la previsión del Gobierno de tener una inflación del 27,3% para todo 2025.
La proyección para el resto del año propuesta por los especialistas en el REM es que el dólar oficial subirá entre un 1,9% en septiembre y un 2,4% en noviembre, mientras que para los próximos 12 meses se espera que la divisa se instale arriba de los $ 1500.
Así podría ser el promedio mensual de la cotización del dólar oficial para lo que resta de 2025:
- Agosto: $1.315 (+$86)
- Septiembre: $1.340 (+$90,90)
- Octubre: $1.361 (+$89,40)
- Noviembre: $1.393 (+$96,70)
- Diciembre: $1.405 (+$81)
- Próximos 12 meses: $1.522 (+$102,20)
Mientras tanto el Gobierno ya prepara sus informes para el Presupuesto 2026 y, aunque no se sabe si habrá ley de Presupuesto para ese año, la inflación estimada que se usará para la asignación de partidas a nivel nacional es de 22,7%.
