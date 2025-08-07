El REM del BCRA prevé un dólar oficial por arriba de los 1.400 pesos para fin de año

Así podría ser el promedio mensual de la cotización del dólar oficial para lo que resta de 2025:

Agosto: $1.315 (+$86)

Septiembre: $1.340 (+$90,90)

Octubre: $1.361 (+$89,40)

Noviembre: $1.393 (+$96,70)

Diciembre: $1.405 (+$81)

Próximos 12 meses: $1.522 (+$102,20)

Mientras tanto el Gobierno ya prepara sus informes para el Presupuesto 2026 y, aunque no se sabe si habrá ley de Presupuesto para ese año, la inflación estimada que se usará para la asignación de partidas a nivel nacional es de 22,7%.