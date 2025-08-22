El titular de la Cámara de la Comercio reveló cómo fue la previa del cruce con Sturzenegger

“Él hace su trabajo y entiendo que está equivocado desde su punto de vista porque el decreto 149 apunta a las cámaras y a las asociaciones gremiales, en tanto Inacap es un instituto de capacitación autónomo que tiene su estatuto, sus autoridades, que presenta informes de CGJ y, por lo tanto, como cualquier entidad autónoma, tiene que cumplir objetivos. Para cumplir esos objetivos necesita poder financiarse y ese es el financiamiento que se viene teniendo desde hace bastante”, explicó en declaraciones radiales.

“Si las autoridades del Inacap no cumplen con ese objetivo por falta de financiamiento son sujeto pasibles a cualquier instancia jurídica que le pueda reclamar cientos de cámaras del interior del país”, dijo.

Por lo tanto, sostuvo, “ese instituto de capacitación, el Inacap, no tuvo otra salida que recurrir a la justicia”. Aclaró que “tampoco es algo tan malo formar parte de un sistema republicano. Cuando alguien siente que está siendo agredido, hay que ir al sistema republicano”, remarcó el empresario y cerró: “Nadie dice que es el dueño de la verdad. Por eso yo no le doy mayor importancia a lo que pasó ayer”.