El Gobierno oficializó los cambios en el Ministerio de Economía: cómo quedó la cartera que conduce Luis Caputo

Qué otras áreas cambiaro en el Ministerio de Economía

El 14 de agosto pasado se efectivizó la salida de funcionarios como Marcos Ayerra, ahora exsubsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME), Esteban Marzorati (exsecretario de Industria y Comercio) y Santiago Migone, que era el subsecretario de Gestión Productiva.

El decreto publicado este lunes confirma la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), el Instituto Nacional de Semillas (Inase), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame) y la Comisión Nacional de Alimentos.

Las funciones de esos organismos serán cumplidas por otras áreas o secretarías del Ministerio de Economía. Por ejemplo, las Secretarías de Industria y de PyMEs serán absorbidas por la Secretaría de Coordinación de Producción, a cargo de Pablo Lavigne.

Otras de las modificaciones que entraron en vigencia este lunes afectan el funcionamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y la Casa de Moneda.

Qué pasó con el INTI y Vialidad

Tal es el caso de la Dirección Nacional de Vialidad, que Javier Milei quería desarmar pero está protegida por una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín ante el planteo del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central Provincia de Buenos Aires.

Otro tanto ocurrió con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también demandó al Estado en el mismo juzgado de San Martín y logró una cautelar.

Además, el personal del INTI convocó para a una conferencia de prensa el martes de esta semana para pedirle a los senadores nacionales que lleven adelante la sesión donde se debatirá la derogación del decreto que modifica el organismo.