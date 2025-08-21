Cambio del huso horario en la Argentina: qué hay que hacer con los relojes cuando llegue la modificación

Con la media sanción obtenida en Diputados, la propuesta de Cobos se acerca un paso más a convertirse en ley, lo que podría marcar un cambio histórico en la manera en que los argentinos miden el tiempo.

Si finalmente se aprueba en el Senado, la recomendación oficial será revisar todos los relojes del hogar y de trabajo, ajustar sistemas digitales y coordinar cambios en empresas y organismos públicos para evitar desajustes. Aunque el objetivo sea optimizar recursos y acercar el horario al ritmo solar, la transición requerirá paciencia y coordinación para que la población logre adaptarse sin mayores inconvenientes.