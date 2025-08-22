Indignación por la reacción de Luis Caputo a un ofensivo comentario sobre discapacitados

El episodio se volvió aún más controvertido porque ocurrió el mismo día en que el Gobierno había desplazado al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad en medio de otro escándalo. Para varios sectores, el contraste dejó expuesto un manejo insensible hacia una temática que debería ser tratada con responsabilidad.

Si bien desde el entorno del ministro no hubo aclaraciones oficiales al respecto, el repudio continuó creciendo en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde el video fue replicado miles de veces. Dirigentes opositores también se sumaron a las críticas, acusando a Caputo de reforzar con su risa discursos discriminatorios.