Council of the Americas: Federico Sturzenegger llamó "casta" al presidente de la institución anfitriona
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado hizo pasar un difícil momento al presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), quien instantes antes había dado fe libertaria al calificar como "asquito" a la oposición.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, inauguró este jueves el Council of the Americas, en el Hotel Alvear, con un discurso de fuerte contenido partidario y electoral, al alinearse sin vacilaciones con el gobierno de Javier Milei y las políticas que lleva adelante La Libertad Avanza (LLA).
En idéntidos términos a los utilizados por el oficialismo libertario, el referente empresario cuestionó a la oposición en el Congreso, al señalar que los legisladores “se proponen aumentar de todo sin pensar de dónde salen los recursos. ¿Por qué no les pedimos que, por ley, ya que tenemos que ser tan felices, nos otorguen de todo?”
Ya sin ironía, al referirse al rechazo a los vetos presidenciales en el ámbito legislativo, impulsado por los bloques opositores, calificó a esos legisladores como “asquito”: “La posición de los legisladores es un asquito”, sentenció.
Pero como les ocurre a casi todos aquellos que comulgan con la gestión libertaria, esa alineación oficialista no le impidió ser humillado públicamente por Federico Sturzenegger, quien en su alocución le hizo pasar un más que incómodo momento.
En concreto, el ministro de Desregulación increpó a Grinman para que, como titular de la CAC, retire una cautelar solicitada ante la Justicia por una medida de hace algunos meses, que prohibió el cobro de un aporte obligatorio por parte de las cámaras empresariales, tildando al empresario de “casta”.
“Pensé que me iba a llevar tu acuerdo para darla (a la cautelar) de baja”, le dijo el ministro ante un auditorio de grandes empresarios sorprendidos por el exabrupto. “Bueno, estamos en democracia”, fue la respuesta final de Grinman antes de los aplausos.
En declaraciones posteriores a la prensa, erl aludido dijo que “ni la CAC ni yo nos sentimos aludidos con que nos llame ‘casta’. La Cámara Argentina de Comercio es una entidad con más de 100 años de trayectoria, con un prestigio enorme y que ha tenido grandes dirigentes”.
“El ministro Sturzenegger dirá lo que quiera, está en su derecho; tal como le respondí: estamos en democracia. No hay ningún motivo para enojarse”, sentenció Grinman, quien sin embargo debe haber sentido el golpe.
