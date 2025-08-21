Council of the Americas: Federico Sturzenegger llamó "casta" al presidente de la institución anfitriona

“Pensé que me iba a llevar tu acuerdo para darla (a la cautelar) de baja”, le dijo el ministro ante un auditorio de grandes empresarios sorprendidos por el exabrupto. “Bueno, estamos en democracia”, fue la respuesta final de Grinman antes de los aplausos.

En declaraciones posteriores a la prensa, erl aludido dijo que “ni la CAC ni yo nos sentimos aludidos con que nos llame ‘casta’. La Cámara Argentina de Comercio es una entidad con más de 100 años de trayectoria, con un prestigio enorme y que ha tenido grandes dirigentes”.

“El ministro Sturzenegger dirá lo que quiera, está en su derecho; tal como le respondí: estamos en democracia. No hay ningún motivo para enojarse”, sentenció Grinman, quien sin embargo debe haber sentido el golpe.