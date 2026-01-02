En cuánto quedó el saldo negativo de la tarjeta SUBE tras las subas en colectivos y Subte

Saldo negativo de $1200:

Para viajes en colectivos, subtes, transporte fluvial (solo en el pago de pasajes en boletería para el uso de lanchas).

Saldo negativo de $650:

Para las líneas de trenes: Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur, y Del Valle de Neuquén.

Saldo negativo de $480

Para la línea del tren Urquiza

En los viajes con saldo negativo, siempre que el costo del viaje no supere el saldo negativo permitido, el sistema valida el pasaje. Una vez que la tarjeta vuelve a ser cargada, lo primero que descuenta es la deuda acumulada.

Cómo cargar la SUBE de manera virtual

La carga de saldo requiere del paso posterior que acredita el dinero en la credencial, lo que obliga al usuario a acercarse a una terminal automática o realizar este paso a través del teléfono celular.

Es importante tener en cuenta que la posibilidad de acreditar el saldo de la SUBE y validarlo a través del celular solo está disponible en determinados modelos.

Además, existe un método de carga electrónica que prescinde de las terminales mencionadas. Es el de la aplicación Carga SUBE, la cual permite recargar y acreditar, además de otras opciones como consultar saldo en tiempo real, revisar cuál fue el último viaje y recibir información de descuentos.

Cómo cargar la SUBE con Mercado Pago

Los usuarios de Mercado Pago pueden cargar saldo en la tarjeta SUBE desde la app a partir de un proceso muy sencillo. Para hacerlo tiene que seguir el paso a paso a continuación:

Entrar a la app de Mercado Pago.

Seleccionar la opción Cargar transporte.

Cargar los datos de la tarjeta SUBE.

Seleccionarla.

Elegir el monto a sumar y aceptar la transacción.

Para hacerlo es importante contar con saldo disponible en la cuenta de Mercado Pago.