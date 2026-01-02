Así se vivió el fuerte sismo que sacudió a la Ciudad de México este viernes

sismo mexico

Tras el fuerte sismo, se registraron algunos daños materiales, especialmente sobre rutas y avenidas. En ese sentido, usuarios compartieron fotos de algunas consecuencias, como deslaves autopista Cuernavaca-Acapulco o derrumbes en la carretera nacional Tierra Colorada.

sismo mexico 4

Particularmente en la Ciudad de México, el servicio del Metrobús estuvo interrumpido mientras las autoridades revisaban todas las infraestructuras ante posibles daños derivados del sismo.

sismo mexico

Una situación similar se dio en el Metro de CDMX, donde se llevó a cabo un protocolo de revisión de las estaciones de toda la red. Tras el procedimiento, se determinó que no se registraron daños y el servicio retomó a su frecuencia normal.

sismo mexixo

“Continuamos el protocolo de atención tras el sismo. Tras primer vuelo de cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no se reportan afectaciones”, confirmó Clara Brugada Molina, jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Agregó que la Secretaría de Obras y Servicios realizaba recorridos en infraestructura como puentes y en todos los sistemas de la Red de Movilidad.

Tras el sismo de este viernes, los Bomberos de CDMX tuvieron que asistir a un incendio en una subestación eléctrica.

sismo mexico 2

Además, en la alcaldía Benito Juárez se reportó la caída de un árbol y de un poste. “En todos los casos no se registraron personas lesionadas”, confirmó Brugada Molina.

sismo mexico

Al momento del temblor, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, se encontraba brindando su habitual conferencia de prensa matutina, la cual tuvo que ser interrumpida: “Uy, está temblando”, fue su pacífica reacción, al tiempo que pidió “tranquilidad” a los presentes. Siguiendo el protocolo, tanto los periodistas como el personal del Gobierno se retiraron serenamente del lugar.