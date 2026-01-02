Así se vivió el fuerte sismo que sacudió a la Ciudad de México este viernes
Un temblor de 6.5 se registró en el municipio de San Marcos y se sintió en varias localidades. Hubo deslaves y derrumbes en algunas autopistas.
Un sismo de magnitud 6.5 en la escala Richter se registró este viernes por la mañana en el sureste de México, según informó el Servicio Sismológico Nacional de ese país. Se reportaron algunos daños materiales.
El sismo tuvo lugar a las 7.58 (hora local), con epicentro al suroeste del municipio de San Marcos, en el estado mexicano de Guerrero. Debido a su profundidad de tan solo 5 kilómetros, sus efectos se sintieron en varias localidades del país, incluyendo su capital, la Ciudad de México.
A penas unos minutos después, se registró una réplica de 4.2 a las 8:17 de la mañana a 14 km al suroeste de San Marcos, esta vez con una profundidad de 9 km, de acuerdo a la información oficial.
A través de las redes sociales, los usuarios afectados compartieron diversos videos donde muestran cómo se vivió el sismo desde diferentes ámbitos, como oficinas y viviendas.
Uno de los videos más impactantes muestra la impresionante oscilación de una obra en construcción lindera preparada justamente para este tipo de fenómenos.
Tras el fuerte sismo, se registraron algunos daños materiales, especialmente sobre rutas y avenidas. En ese sentido, usuarios compartieron fotos de algunas consecuencias, como deslaves autopista Cuernavaca-Acapulco o derrumbes en la carretera nacional Tierra Colorada.
Particularmente en la Ciudad de México, el servicio del Metrobús estuvo interrumpido mientras las autoridades revisaban todas las infraestructuras ante posibles daños derivados del sismo.
Una situación similar se dio en el Metro de CDMX, donde se llevó a cabo un protocolo de revisión de las estaciones de toda la red. Tras el procedimiento, se determinó que no se registraron daños y el servicio retomó a su frecuencia normal.
“Continuamos el protocolo de atención tras el sismo. Tras primer vuelo de cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no se reportan afectaciones”, confirmó Clara Brugada Molina, jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Agregó que la Secretaría de Obras y Servicios realizaba recorridos en infraestructura como puentes y en todos los sistemas de la Red de Movilidad.
Tras el sismo de este viernes, los Bomberos de CDMX tuvieron que asistir a un incendio en una subestación eléctrica.
Además, en la alcaldía Benito Juárez se reportó la caída de un árbol y de un poste. “En todos los casos no se registraron personas lesionadas”, confirmó Brugada Molina.
Al momento del temblor, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, se encontraba brindando su habitual conferencia de prensa matutina, la cual tuvo que ser interrumpida: “Uy, está temblando”, fue su pacífica reacción, al tiempo que pidió “tranquilidad” a los presentes. Siguiendo el protocolo, tanto los periodistas como el personal del Gobierno se retiraron serenamente del lugar.
