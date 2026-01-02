La angustia de una usuaria de Recoleta que está sin luz desde el 30 de diciembre de 2025
El barrio porteño fue uno de los más afectados por el masivo corte y en algunos lugares todavía no regresó el servicio.
A tres días del masivo corte de luz que afectó a gran parte de la Ciudad de Buenos Aires, varios vecinos del barrio de Recoleta continúan sin suministro eléctrico. Este viernes por la mañana, cuadrillas de Edesur trabajaban en el lugar para intentar reestablecer el servicio.
El apagón masivo se registró el 30 de diciembre en varias zonas del AMBA. Si bien en varios lugares se reestableció el servicio, hacia las 11.20 de este viernes, un total de 3.311 usuarios se encuentran sin luz en toda el área de concesión de Edesur.
Según el sitio oficial de la empresa distribuidora de energía eléctrica, a este viernes por la mañana la mañana 45 usuarios de Recoleta permanecían con interrupción en el servicio de baja tensión. Tal es el caso de los vecinos de la calle Ayacucho al 1200.
Uno de los casos más dramáticos es el que padece Ángela, la encargada de un edificio de la zona, cuyo marido de 65 años debe realizarse un tratamiento diálisis. “Me encuentro mal porque mi marido es discapacitado visual, dializado, y sí o sí tiene que ir. Tuve que bajarlo por la escalera y tengo que llamar a los Bomberos para que nos ayuden a subirlo al mediodía”, contó entre lágrimas.
“Hay una señora del octavo piso, tiene 80 años y no puede bajar. A mi marido lo bajé como pude, sola, porque no queda nadie, se fueron a las casas de parientes porque no tenemos luz”, comentó muy angustiada en diálogo con C5N.
Además del corte de luz masivo del 30 de diciembre - sumado a los micro cortes de las semanas previas - los vecinos también se encuentran sin servicio de agua. “Todos llamamos, pero nunca vinieron”, reclamó sobre la falta de respuesta por parte de las empresas de ambos servicios.
“Venimos de seis semanas (con cortes de luz) pero esta vez fue peor”, comentó. Detalló que en los días previos tuvieron interrupciones del suministro eléctrico de entre cuatro hasta diez horas. "Esperemos que se hagan cargo", expresó.
Daniel, dueño de un comercio, detalló que están sin luz desde el 30 a las 23 y que incluso tuvieron que pasar la noche de año nuevo en el local. “Es un desastre”, expresó.
Al igual que su vecina Ángela, contó además que, pese a los reiterados reclamos realizados desde el mismo martes, pocas respuestas obtuvieron desde la empresa: “Llamamos, te decían un horario y no venían. Recién hoy aparecieron”, se quejó. Mientras tanto, el comerciante tuvo que colocar un grupo electrógeno para evitar la pérdida de la mercadería.
El corte de luz masivo dejó a miles de usuarios de Edesur sin suministro durante la noche del martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En la Ciudad, los barrios más afectados fueron Recoleta, Flores, Monserrat y Caballito en medio de una ola de calor y con el termómetro que no bajaba de 30°C.
“Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el conurbano”, informaron desde Edesur a través de un comunicado publicado en su cuenta de la red social X. Allí aseguraron que los “equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona” y que “el suministro será restablecido en etapas”.
El apagón afectó a varios barrios porteños. Durante el pico del corte, Recoleta fue la zona con mayor cantidad de usuarios sin luz, con un total de 5.969 hogares sin suministro eléctrico.
