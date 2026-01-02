La angustia de una usuaria de Recoleta que está sin luz desde el 30 de diciembre de 2025

Además del corte de luz masivo del 30 de diciembre - sumado a los micro cortes de las semanas previas - los vecinos también se encuentran sin servicio de agua. “Todos llamamos, pero nunca vinieron”, reclamó sobre la falta de respuesta por parte de las empresas de ambos servicios.

“Venimos de seis semanas (con cortes de luz) pero esta vez fue peor”, comentó. Detalló que en los días previos tuvieron interrupciones del suministro eléctrico de entre cuatro hasta diez horas. "Esperemos que se hagan cargo", expresó.

Daniel, dueño de un comercio, detalló que están sin luz desde el 30 a las 23 y que incluso tuvieron que pasar la noche de año nuevo en el local. “Es un desastre”, expresó.

Al igual que su vecina Ángela, contó además que, pese a los reiterados reclamos realizados desde el mismo martes, pocas respuestas obtuvieron desde la empresa: “Llamamos, te decían un horario y no venían. Recién hoy aparecieron”, se quejó. Mientras tanto, el comerciante tuvo que colocar un grupo electrógeno para evitar la pérdida de la mercadería.

El corte de luz masivo dejó a miles de usuarios de Edesur sin suministro durante la noche del martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En la Ciudad, los barrios más afectados fueron Recoleta, Flores, Monserrat y Caballito en medio de una ola de calor y con el termómetro que no bajaba de 30°C.

“Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el conurbano”, informaron desde Edesur a través de un comunicado publicado en su cuenta de la red social X. Allí aseguraron que los “equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona” y que “el suministro será restablecido en etapas”.

El apagón afectó a varios barrios porteños. Durante el pico del corte, Recoleta fue la zona con mayor cantidad de usuarios sin luz, con un total de 5.969 hogares sin suministro eléctrico.