Tragedia en Córdoba: un trabajador de peaje murió aplastado por una cabina en medio de un temporal
La víctima tenía 61 años y había salido a supervisar la zona por las ráfagas de viento. También hubo dos heridos.
El inicio del 2026 en Córdoba llegó con un fuerte temporal con altas ráfagas de viento y granizo del tamaño de pelotas de ping pong. La tormenta fue tan fuerte que derribó una cabina de peaje, que salió despedida y causó la muerte de un trabajador del lugar.
El trágico episodio ocurrió pasadas las 16 en la ruta 9, entre la Estación Juárez Celman y Jesús María, en la capital provincial.
De acuerdo a lo que detalló el diario La Voz, la víctima se llamaba Jorge Gianinneto, tenía 61 años y era supervisor de la empresa de peajes. Hubo otras dos personas que resultaron heridas, pero fueron trasladadas a hospitales zonales para recibir asistencia médica.
“Jorge había justamente entrado a trabajar antes este 1 de enero y fue en el momento de la tormenta que intentó ayudar a una compañera”, dijo Gustavo Rossi, titular del gremio que nuclea a los trabajadores de la compañía.
“ Una de las chicas de la cabina solicitó su ayuda para tratar de mover el vehículo propio hacia una zona más segura. Cuando fue a suplantarla al lugar se dió esta desgracia del ingreso de viento fuerte que embolsó a una de los refugios, se levantó e hizo caer en un efecto dominó a los otros. Ahí una cae sobre Jorge con el saldo lamentable de su muerte”, remarcó el dirigente sindical de Uecara.
Rossi contó que Jorge tenía varios años ya en Caminos de las Sierras, era oriundo de Río Cuarto y vivía con su madre, que tiene más de 90 años de edad.
En otro orden, confirmó que en la estación de peaje no hay actividad durante este viernes hasta que no se terminen los peritajes respectivos. “Nosotros hemos pedido a la empresa que se hagan los análisis respectivos y se den a conocer los resultados antes de que los trabajadores vuelvan a sus puestos”, finalizó.
Trabajan en el lugar bomberos, personal de Caminera y de la Departamental Colón, con la colaboración de la Departamental Juárez Celman. Se espera que Policía Judicial realice los peritajes.
Según informan desde Caminos de las Sierras, la ruta 9 Norte está actualmente operativa y abierta al tránsito, pero no funciona la estación de peaje.
El fenómeno provocó destrozos materiales, anegamientos en las calles y reducción de la visibilidad. Si bien varias regiones de la provincia estaban bajo alerta amarilla por lluvias, la cantidad y la intensidad de agua caída en tan poco tiempo tomó por sorpresa a muchos de los vecinos y turistas.
En redes sociales, algunos usuarios compartieron videos y fotos de la tormenta. Algunos de ellos mostraron piletas bombardeadas por el granizo, que también golpeó jardines y agujereó techos, sillones y autos.
La alerta amarilla continúa hasta la noche de este jueves. En ese contexto, la Policía de Córdoba difundió un aviso preventivo a través de redes sociales sobre la presencia de ráfagas intensas y recomendó circular con precaución ante la inestabilidad climática.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario