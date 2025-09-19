Alerta naranja por tormentas y granizo en Buenos Aires: alarmante informe del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo lanzó nuevas advertencias por lluvias fuertes y tormentas, con posible caída de granizo, para este viernes en varios distritos del país.
Sigue el clima inestable en buena parte del país para el cierre de la semana, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este viernes sus alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que en este caso abarcaban a localidades de la provincia de Buenos Aires y otras ocho provincias.
El aviso de nivel amarillo, que rige este viernes 19 de septiembre, alcanzaba zonas de casi toda de la provincia Buenos Aires, incluso áreas cercanas al conurbano; y regiones de Río Negro, La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. En algunos casos, la advertencia sube a alerta naranja.
Alerta por tormentas y granizo
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
En tanto, para las zonas con alerta naranja, el aviso indica que el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas podrían estar acompañadas por intensos chaparrones, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas de hasta 90 km/h.
Alerta por tormentas fuertes: recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones:
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Para este viernes 19 de septiembre en el AMBA, el SMN preveía otra jornada con clima inestable, con probabilidades de tormentas en la mañana y en la tarde, mejorando recién por la noche con cielo mayormente nublado.
Las malas condiciones del tiempo estarían acompañadas de temperaturas todavía agradables pero con un leve descenso: las marcas serían de 15 grados de mínima y 21 de máxima.
