Alerta naranja por tormentas y granizo en Buenos Aires: alarmante informe del Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, para las zonas con alerta naranja, el aviso indica que el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas podrían estar acompañadas por intensos chaparrones, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas de hasta 90 km/h.

Alerta por tormentas fuertes: recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones:

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Para este viernes 19 de septiembre en el AMBA, el SMN preveía otra jornada con clima inestable, con probabilidades de tormentas en la mañana y en la tarde, mejorando recién por la noche con cielo mayormente nublado.

Las malas condiciones del tiempo estarían acompañadas de temperaturas todavía agradables pero con un leve descenso: las marcas serían de 15 grados de mínima y 21 de máxima.