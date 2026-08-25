Impuesto a las Ganancias: ARCA oficializó una nueva prórroga para presentar la declaración jurada

La resolución también modificó el calendario correspondiente al período fiscal en curso. En concreto, ARCA postergó hasta el 24 de septiembre de 2026 el vencimiento del primer anticipo de Ganancias correspondiente al período fiscal 2026, cuyo plazo original estaba previsto para agosto.

En tanto, no hubo cambios en el cronograma del impuesto sobre los Bienes Personales. Para el período fiscal 2025, tanto la presentación de la declaración jurada como el eventual pago del saldo mantuvieron como fecha límite el 27 de julio de 2026.

De esta manera, el nuevo calendario establece dos vencimientos vinculados con Ganancias durante septiembre. El martes 22 será el último día para presentar la declaración jurada correspondiente a 2025, mientras que el jueves 24 vencerá el plazo excepcional para ingresar el primer anticipo del período fiscal 2026.

La Resolución General 5890/2026 fue firmada por el director ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, y entró en vigencia este martes, coincidentemente con su publicación en el Boletín Oficial.

Resolución General 5890/2026: