Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 20 de noviembre

Para el fin de semana, el SMN anticipa un sábado con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, y con marcas térmicas de entre 12 y 23 grados.

Para el domingo, el organismo informa que habrá cielo algo nublado durante toda la jornada, con una mínima de 16 grados y una máxima de 25.