Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 20 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que este jueves se dé el regreso de las lluvias y tormentas al AMBA. Cómo sigue el clima.
Luego de varios días con clima estable y temperaturas agradables, el jueves marcaría el regreso de la inestabilidad y las las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El jueves, de acuerdo con el SMN, tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado en la mañana, con probabilidad de tormentas aisladas en la tarde y tormentas fuertes en la noche. El termómetro rondará entre 14 y 26 grados.
El organismo mantenía, además, un alerta amarillo por estas condiciones climáticas adversas, que también se extendía a otras provincias.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El organismo nacional prevé que la inestabilidad siga también el viernes, con tormentas aisladas en la madrugada y lloviznas en la mañana, mejorando recién en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. En tanto, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 22.
Para el fin de semana, el SMN anticipa un sábado con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, y con marcas térmicas de entre 12 y 23 grados.
Para el domingo, el organismo informa que habrá cielo algo nublado durante toda la jornada, con una mínima de 16 grados y una máxima de 25.
