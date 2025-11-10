Conmoción en el rally: murió el piloto César Pérez tras chocar y quedar atrapado entre llamas

La Federación Regional de Automovilismo Deportivo de San Luis (FRADSL) emitió un comunicado para expresar su pesar: “César era un piloto querido y respetado. Su partida deja un vacío enorme en la comunidad del rally puntano”.

Pérez, de amplia trayectoria en el automovilismo provincial, era una figura reconocida por su constante participación en el Campeonato Sanluiseño de Rally y por su compromiso con la disciplina. La investigación sobre las causas del accidente ya está en marcha, aunque los primeros indicios apuntan a un despiste por exceso de velocidad o pérdida de adherencia en una curva complicada del tramo final.