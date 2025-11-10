Conmoción en el rally: murió el piloto César Pérez tras chocar y quedar atrapado entre llamas
Su navegante, Pablo Micarelli, fue rescatado y trasladado de urgencia con graves quemaduras. El accidente ocurrió en el Rally de La Toma, en San Luis.
Una tragedia sacude al mundo del automovilismo argentino. El piloto puntano César Pérez murió este domingo tras un violento accidente durante el último tramo del Rally de La Toma, en San Luis. Su copiloto, Pablo Micarelli, logró ser rescatado con vida, aunque sufrió graves heridas y permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.
El siniestro ocurrió cuando restaban menos de diez kilómetros para la finalización de la competencia. Pérez, oriundo de Tilisarao, competía a bordo de un Volkswagen Gol de la clase N2 Standard junto a Micarelli. Según los primeros reportes, el vehículo perdió el control en una curva cerrada, se despistó y chocó contra un talud de tierra.
El impacto fue tan fuerte que, segundos después, el auto se prendió fuego. Pérez quedó atrapado dentro del vehículo y murió en el acto, mientras que su navegante pudo ser rescatado por los equipos de emergencia y trasladado al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo. Fuentes médicas informaron que Micarelli se encuentra “grave y con quemaduras de consideración”, además de otras lesiones provocadas por el choque. Permanece internado en sala de terapia intensiva, bajo observación constante.
El trágico episodio se produjo en el tramo Los Filtros – Ruta 20, cuando se preparaba el podio y la ceremonia de premiación en la Casa de la Cultura de La Toma. La noticia interrumpió abruptamente el evento y generó una profunda conmoción entre pilotos, organizadores y fanáticos.
Bomberos Voluntarios y personal de emergencias trabajaron rápidamente en el lugar, pero no pudieron salvar la vida del piloto, quien había quedado atrapado entre los hierros del vehículo incendiado.
La Federación Regional de Automovilismo Deportivo de San Luis (FRADSL) emitió un comunicado para expresar su pesar: “César era un piloto querido y respetado. Su partida deja un vacío enorme en la comunidad del rally puntano”.
Pérez, de amplia trayectoria en el automovilismo provincial, era una figura reconocida por su constante participación en el Campeonato Sanluiseño de Rally y por su compromiso con la disciplina. La investigación sobre las causas del accidente ya está en marcha, aunque los primeros indicios apuntan a un despiste por exceso de velocidad o pérdida de adherencia en una curva complicada del tramo final.
