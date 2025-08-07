La inflación en CABA fue del 2,5% en julio
El IDECBA publicó su registro oficial de la evolución de los precios y el costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires durante el último mes.
El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires publicó este jueves su Indice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA), que reflejó una inflación del 2,5% en julio para el distrito. La variación acumulada en 2025 fue del 18,1%, mientras que la interanual fue del 40,9%.
Aunque todavía faltan conocer las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) al respecto, el IPCBA subió de 2,1% a 2,5% entre junio y julio de 2025.
Si se miran las cifras oficiales desde julio de 2024 existe una desaceleración de la inflación interanual porteña, que bajó 3,6 puntos porcentuales para quedar en 40,9%.
Las vacaciones de invierno tuvieron un efecto notable en los precios de la Ciudad de Buenos Aires por el turismo, y esto se notó especialmente en el rubro Restaurantes y Hoteles, que fue el que más se encareció durante julio con una variación del 5,3%.
El rubro que le sigue en aumento de precios es el de Seguros y Servicios Financieros, con una inflación del 3,8% en los costos al cliente.
La Educación subió un 2% por el ajuste en las cuotas de los colegios, que rondó ese porcentaje, y también se vieron aumentos en los rubros de Transporte y de Recreación y Cultura, que se encarecieron un 3,6% desde junio.
En el caso de Transporte se aplicaron las subas previstas en el sistema de aumento automático de las tarifas, así que el subte estuvo a $ 996 en julio, pero a partir de agosto llegó a $ 1031.
Los alimentos, que son otro rubro sensible, se encarecieron 1,8% entre junio y julio de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, aunque las bebidas alcohólicas prácticamente se mantuvieron con los mismos precios.
Lo único que bajó fue el rubro Prendas de Vestir y Calzado, probablemente por las rebajas y liquidaciones de final de temporada. Ese sector ya tiene los precios un 1,6% más baratos que en junio.
En el caso del rubro de Equipamiento y Mantenimiento del Hogar pasó algo similar, que fue un aumento de apenas un 0,6% en sus precios.
