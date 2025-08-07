La inflación en CABA fue del 2,5% en julio

La Educación subió un 2% por el ajuste en las cuotas de los colegios, que rondó ese porcentaje, y también se vieron aumentos en los rubros de Transporte y de Recreación y Cultura, que se encarecieron un 3,6% desde junio.

En el caso de Transporte se aplicaron las subas previstas en el sistema de aumento automático de las tarifas, así que el subte estuvo a $ 996 en julio, pero a partir de agosto llegó a $ 1031.

Los alimentos, que son otro rubro sensible, se encarecieron 1,8% entre junio y julio de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, aunque las bebidas alcohólicas prácticamente se mantuvieron con los mismos precios.

Lo único que bajó fue el rubro Prendas de Vestir y Calzado, probablemente por las rebajas y liquidaciones de final de temporada. Ese sector ya tiene los precios un 1,6% más baratos que en junio.

En el caso del rubro de Equipamiento y Mantenimiento del Hogar pasó algo similar, que fue un aumento de apenas un 0,6% en sus precios.