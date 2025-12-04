La producción automotriz cayó casi un 30% en noviembre

En lo que respecta a ventas mayoristas, el sector comercializó 35.249 unidades a su red de concesionarios,12,1% menos en comparación a noviembre del año pasado.

En el total del año, sin embargo, el volumen se mantiene casi un 10% por debajo de 2024. Entre enero y noviembre se exportaron 260.681 unidades, un 9,5% menos que las 288.068 del año pasado.

Una vez más, la merma de las exportaciones a Brasil sigue marcando el ritmo del comercio exterior de las fábricas argentinas. En octubre el principal socio argentino se había llevado el 68,5% de las exportaciones, mientras que en noviembre esa tasa bajó al 67,3%.

De enero a noviembre, las automotrices colocaron en sus redes un total de 535.270 unidades, lo que arrojó un crecimiento de 47,9% respecto de las 361.944 unidades que se comercializaron en el mismo período de 2024.