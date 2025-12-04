La producción automotriz cayó casi un 30% en noviembre
Se produjeron 37.961 vehículos, informó ADEFA. En el período enero-noviembre la fabricación acumulada retrocede 0,9%.
El sector automotor siguen mostrando resultados poco alentadores. Este miércoles, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) publicó el informe mensual de producción, exportación y ventas mayoristas a la red de concesionarios, en el que casi todos los índices volvieron a quedar por debajo de los números de referencia mensuales e interanuales.
Las terminales automotrices produjeron 37.961 unidades en noviembre. En lo que va del año la fabricación acumulada retrocede 0,9%.
En materia de comercio exterior, las terminales exportaron en noviembre 31.248 vehículos, lo que representó una baja de 3,1 % en la comparación contra igual mese del año anterior. En 11 meses, las terminales exportaron 260.681unidades, un 9,5% menos que en 2024.
“La industria automotriz argentina cerró noviembre con resultados dispares entre producción, exportaciones y ventas mayoristas. La menor disponibilidad de jornadas productivas, las modificaciones en los planes industriales en algunas plantas y el reordenamiento de mercado influyeronen el desempeño mensual de la producción. Aun así, el sector sostuvo niveles de actividad que, en el acumulado del año, muestran cierta estabilidad en producción y un crecimiento significativo en ventas mayoristas, aunque con un retroceso en las exportaciones”,explicó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.
En este contexto, el directivo remarcó que el frente externo “sigue siendo un desafío estratégico para nosotros”. Agregó: “Por el modelo exportador de nuestra industria seguimos haciendo foco en la necesidad de avanzar en la reducción de la carga fiscal, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, entendiendo que este es un camino que debe profundizarse en la medida en que las condiciones fiscales lo permitan”.
En lo que respecta a ventas mayoristas, el sector comercializó 35.249 unidades a su red de concesionarios,12,1% menos en comparación a noviembre del año pasado.
En el total del año, sin embargo, el volumen se mantiene casi un 10% por debajo de 2024. Entre enero y noviembre se exportaron 260.681 unidades, un 9,5% menos que las 288.068 del año pasado.
Una vez más, la merma de las exportaciones a Brasil sigue marcando el ritmo del comercio exterior de las fábricas argentinas. En octubre el principal socio argentino se había llevado el 68,5% de las exportaciones, mientras que en noviembre esa tasa bajó al 67,3%.
En lo que respecta a las ventas mayoristas, las fábricas comercializaron 35.249 unidades a su red de concesionarios, un 21,3% menos si se compara con octubre, y un 12,1% menos respecto a noviembre del año pasado.
De enero a noviembre, las automotrices colocaron en sus redes un total de 535.270 unidades, lo que arrojó un crecimiento de 47,9% respecto de las 361.944 unidades que se comercializaron en el mismo período de 2024.
