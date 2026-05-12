Conmoción en la NBA: murió Brandon Clarke, figura de Memphis Grizzlies, a los 29 años

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Si bien no se brindaron causas oficiales sobre el fallecimiento, han trascendido detalles sobre las circunstancias del deceso ocurrido en Los Ángeles: De acuerdo a información de NBC 4, el Departamento de Bomberos respondió a una llamada de emergencia médica alrededor de las 17:00 del lunes y, al llegar al lugar, los paramédicos declararon el fallecimiento del jugador. Por su parte, el sitio TMZ adelantó que las autoridades investigan una posible muerte por sobredosis, ya que habrían encontrado parafernalia de drogas dentro de la casa donde se hospedaba Clarke.