Conmoción en la NBA: murió Brandon Clarke, figura de Memphis Grizzlies, a los 29 años
La franquicia confirmó el fallecimiento del ala-pívot canadiense, una de las piezas más queridas del equipo, y generó un fuerte impacto en el mundo del básquet.
El mundo de la NBA quedó sacudido este martes tras confirmarse la muerte de Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies, a los 29 años. La noticia fue comunicada por la propia franquicia, que expresó su profundo dolor por la pérdida de uno de sus referentes más queridos dentro y fuera de la cancha.
Nacido en Vancouver y elegido en el puesto 21 del Draft 2019, Clarke desarrolló toda su carrera profesional en Memphis. Durante sus siete temporadas en la liga, se consolidó como una pieza clave del núcleo competitivo del equipo, siendo reconocido por su intensidad, capacidad atlética y compromiso con la comunidad.
La organización de los Grizzlies manifestó su tristeza ante la partida del ala-pívot: "Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado". Asimismo, el comisionado de la NBA, Adam Silver, destacó que el canadiense era un líder querido que jugaba con una enorme pasión y coraje.
Si bien no se brindaron causas oficiales sobre el fallecimiento, han trascendido detalles sobre las circunstancias del deceso ocurrido en Los Ángeles: De acuerdo a información de NBC 4, el Departamento de Bomberos respondió a una llamada de emergencia médica alrededor de las 17:00 del lunes y, al llegar al lugar, los paramédicos declararon el fallecimiento del jugador. Por su parte, el sitio TMZ adelantó que las autoridades investigan una posible muerte por sobredosis, ya que habrían encontrado parafernalia de drogas dentro de la casa donde se hospedaba Clarke.
La repentina muerte de Brandon Clarke deja una profunda huella tanto en su equipo como en toda la comunidad del básquet internacional. Múltiples figuras de la NBA, compañeros y dirigentes continúan expresando sus condolencias hacia la familia y amigos del jugador, quien será recordado como uno de los miembros de más larga data y más respetados de la organización de Tennessee.
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