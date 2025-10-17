Nuevo posteo de Scott Bessent: confirmó otra compra de pesos en medio de la presión cambiaria

milei trump

"Tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina", afirmó Bessent en su anuncio a través de X en un contexto de avidez por cobertura que ni los mensajes directos desde los Estados Unidos ni las intervenciones directas del Tesoro parecen estar pudiendo controlar en la previa de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y ante las previsiones de una inminente devaluación del peso. A pesar de ello Bessent avisa a los mercados que apuestan a favor de una devaluación de la moneda a partir de las elecciones de medio término, de que Estados Unidos está dispuesta a afrontar el desafío.

El funcionario estadounidense realizó todos estos anuncios luego del encuentro que mantuvieron los presidentes Trump y Milei, donde como resultado de algunas declaraciones del primer mandatario norteamericano, no había quedado claro si la ayuda estaba condicionada al resultado de la semana próxima.