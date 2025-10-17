Nuevo posteo de Scott Bessent: confirmó otra compra de pesos en medio de la presión cambiaria
El secretario del Tesoro de Estados Unidos ratificó una nueva intervención en el mercado local.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este viernes que ese organismo se mantiene activo en el mercado cambiario argentino para respaldar al presidente Javier Milei, ante el incremento de la demanda de dólares de parte de los inversores.
Bessent confirmó que el Tesoro norteamericano está retirando pesos mediante la venta de dólares en el mercado spot y a través de lo que se denomina "blue chip swap" que es un intercambio de dinero por acciones de empresas argentinas de primera línea.
Las "blue chip" son acciones de empresas de América latina de muy buena calificación y reputación. Se trata de empresas regionales de primer nivel lo que asegura liquidez en el mercado. En Argentina estarían dentro de ese grupo YPF, Transportadora Gas del Sur, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Loma Negra, MercadoLibre, BBVA Argentina y Telecom Argentina.
De esa manera, el gobierno de Donald Trump comienza a mostrar más cartas en la pulseada que mantiene con los mercados en Argentina para evitar una devaluación del peso. Hasta ahora se había podido "rastrear" una participación puntual la semana pasada de unos 350 millones de dólares en el mercado spot. Ahora confirma su intervención.
"Tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina", afirmó Bessent en su anuncio a través de X en un contexto de avidez por cobertura que ni los mensajes directos desde los Estados Unidos ni las intervenciones directas del Tesoro parecen estar pudiendo controlar en la previa de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y ante las previsiones de una inminente devaluación del peso. A pesar de ello Bessent avisa a los mercados que apuestan a favor de una devaluación de la moneda a partir de las elecciones de medio término, de que Estados Unidos está dispuesta a afrontar el desafío.
El funcionario estadounidense realizó todos estos anuncios luego del encuentro que mantuvieron los presidentes Trump y Milei, donde como resultado de algunas declaraciones del primer mandatario norteamericano, no había quedado claro si la ayuda estaba condicionada al resultado de la semana próxima.
