El irónico comentario que hizo Nati Jota tras su cruce con Estanislao Bachrach: qué dijo
Un día después de que el divulgador científico Estanislao Bachrach atrapara con la guardia baja al elenco de Olga, la conductora se resarció con uno ácido.
Nati Jota tuvo una oportunidad este martes para desquitarse tras haber sido maltratada el lunes en su propio programa, Sería Increíble, vía Olga, por un entrevistado que debía ser divulgador científico y terminó siendo un villano de caricatura.
"Yo ayer tuve un día medio cho... pero agarré y resolví lo de la rueda y después de resolver lo de la rueda me dije: 'yo acá me voy de gira, me voy al lavadero y lo dejo impecable', y lavé el auto y sentí dopamina de resolver la situación", comentó entre risas la conductora.
"Lo está diciendo de verdad porque aprendió", intervino Toto Kirzner, a lo que Noelia Custodio preguntó si no se trató de un pico de endorfina, pero Nati Jota estaba convencida: "dopamina del esfuerzo, puede ser dopamina con o sin esfuerzo".
"¡No entendimos nada!", declaró Custodio, y Nati Jota reconoció que "la verdad que tiene razón, nadie prestó atención", en referencia a Estanislao Bachrach, el divulgador científico con pocas pulgas.
"La verdad que somos unos pelot...", terció Eial Moldavsky, y Custodio anunció: "Yo estoy por sacar un libro, 'Son todos pelot... menos yo', que se trata de que vos sos un forr... y yo soy un capo y que la gente es tarada", mientras de fondo se escuchaba la cortina musical de "Seinfield" y las risas de sus compañeros.
Estanislao Bachrach visitó el lunes Sería Increíble, y desde el arranque se percibió cierta frialdad en las respuestas del especialista, que se mostró tajante ante varias intervenciones de los conductores.
El clima terminó de quebrarse cuando Eial Moldavsky intentó aportar su mirada sobre el tema que estaban debatiendo: "Creo que la felicidad tiene un componente corporal en términos de...", comenzó diciendo el conductor, pero fue interrumpido de manera abrupta por Bachrach, que le dijo "a mí no me importa lo que vos pensás".
La conversación no repuntó más.
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