El irónico comentario que hizo Nati Jota tras su cruce con Estanislao Bachrach: qué dijo

"La verdad que somos unos pelot...", terció Eial Moldavsky, y Custodio anunció: "Yo estoy por sacar un libro, 'Son todos pelot... menos yo', que se trata de que vos sos un forr... y yo soy un capo y que la gente es tarada", mientras de fondo se escuchaba la cortina musical de "Seinfield" y las risas de sus compañeros.

Nati Jota

Estanislao Bachrach visitó el lunes Sería Increíble, y desde el arranque se percibió cierta frialdad en las respuestas del especialista, que se mostró tajante ante varias intervenciones de los conductores.

El clima terminó de quebrarse cuando Eial Moldavsky intentó aportar su mirada sobre el tema que estaban debatiendo: "Creo que la felicidad tiene un componente corporal en términos de...", comenzó diciendo el conductor, pero fue interrumpido de manera abrupta por Bachrach, que le dijo "a mí no me importa lo que vos pensás".

La conversación no repuntó más.