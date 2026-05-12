La cruda advertencia del rector de la UBA en la previa a la Marcha Federal Universitaria: "Unos meses más"
Ricardo Gelpi aseguró que la ciencia y las universidades nacionales están "en una situación dramática" que no podrá sostenerse a través de los años.
Las universidades nacionales convocaron a una nueva marcha federal universitaria para este martes. En horas previas a la manifestación el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, aseguró que las casas de estudios superiores atraviesan "una situación dramática".
"Estamos en una situación dramática de las universidades y de la ciencia argentina. Nos quejamos legal y pacíficamente, porque hace tiempo largo que venimos advirtiendo sobre cómo estamos", expresó el rector de la UBA.
La marcha federal universitaria pautada para este 12 de mayo tendrá su epicentro en el Congreso de la Nación y sus réplicas en todo el país porque la situación crítica por falta de financiamiento es común a todas las casas de estudios que deben recibir fondos del Estado nacional.
Gelpi le dijo a Infobae que los gastos de la UBA se pagan "a mes vencido y sin actualización por inflación", y reveló: "Los salarios de nuestros docentes y no docentes han perdido entre un 30% y un 40%", desde el inicio de la gestión libertaria del Gobierno nacional.
El problema de la falta de financiamiento universitario no es sólo el deterioro edilicio -que puede resultar peligroso para el público- sino también que los docentes se ven obligados a dejar sus cátedras para encontrar trabajos que les permitan subsistir.
Hasta la fecha 440 docentes investigadores se retiraron de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA; otro tanto ocurrió con 140 y 150 profesionales en Ingeniería, y otro centenar en Agronomía y Veterinaria.
El rector de la UBA reconoció entonces que "se mantiene el nivel de clases y el científico ahí, con pinzas", y que "va a haber un descenso", en la calidad de enseñanza, "porque no hay magia" que resuelva el problema estructural.
La emergencia presupuestaria de la UBA y otras universidades nacionales era uno de los puntos que debía resolver la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada en 2025 por el Congreso y vetada por el presidente, Javier Milei, para luego ser reestablecida por el Poder Legislativo.
La Ley N° 27.795, conocida como Ley de Financiamiento Universitario, aún no entró en vigencia porque debe ser reglamentada por Javier Milei, quien ya dejó en claro que financiar la educación y la ciencia no son su prioridad.
"No entiendo por qué el gobierno hace esto. Los países que funcionan bien han apostado a la educación superior y la ciencia", convino Gelpi este martes en la previa de la cuarta marcha federal universitaria.
Mientras tanto, el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, publicó un video cuestionando la protesta pero Gelpi aseguró que el reclamo actual "no es político", sino el resultado de años de negligencia.
En vez, las universidades nacionales -y los hospitales y otras instituciones que dependen de ellas- quedaron con fondos asignados en base a valores de 2023, amén de los leves incrementos que aportó el Presupuesto 2026 y sin contar la inflación que registró el país desde el inicio del gobierno de Javier Milei, que según consultoras del sector privado ronda el 290%.
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