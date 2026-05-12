La cruda advertencia del rector de la UBA en la previa a la Marcha Federal Universitaria: "Unos meses más"

El problema de la falta de financiamiento universitario no es sólo el deterioro edilicio -que puede resultar peligroso para el público- sino también que los docentes se ven obligados a dejar sus cátedras para encontrar trabajos que les permitan subsistir.

Hasta la fecha 440 docentes investigadores se retiraron de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA; otro tanto ocurrió con 140 y 150 profesionales en Ingeniería, y otro centenar en Agronomía y Veterinaria.

El rector de la UBA reconoció entonces que "se mantiene el nivel de clases y el científico ahí, con pinzas", y que "va a haber un descenso", en la calidad de enseñanza, "porque no hay magia" que resuelva el problema estructural.

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La emergencia presupuestaria de la UBA y otras universidades nacionales era uno de los puntos que debía resolver la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada en 2025 por el Congreso y vetada por el presidente, Javier Milei, para luego ser reestablecida por el Poder Legislativo.

La Ley N° 27.795, conocida como Ley de Financiamiento Universitario, aún no entró en vigencia porque debe ser reglamentada por Javier Milei, quien ya dejó en claro que financiar la educación y la ciencia no son su prioridad.

ricardo gelpi De izquierda a derecha: el presidente del CIN, Oscar Alpa; el rector de la UBA, Ricardo Gelpi y el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci

"No entiendo por qué el gobierno hace esto. Los países que funcionan bien han apostado a la educación superior y la ciencia", convino Gelpi este martes en la previa de la cuarta marcha federal universitaria.

Mientras tanto, el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, publicó un video cuestionando la protesta pero Gelpi aseguró que el reclamo actual "no es político", sino el resultado de años de negligencia.

En vez, las universidades nacionales -y los hospitales y otras instituciones que dependen de ellas- quedaron con fondos asignados en base a valores de 2023, amén de los leves incrementos que aportó el Presupuesto 2026 y sin contar la inflación que registró el país desde el inicio del gobierno de Javier Milei, que según consultoras del sector privado ronda el 290%.