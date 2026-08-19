Empleadas domésticas: el Gobierno definirá el viernes la nueva suba en los salarios del sector

La CNTCP es el órgano normativo específico establecido por la Ley 26.844, que regula el trabajo en casas particulares. Entre sus atribuciones figura la de fijar las remuneraciones mínimas del sector. Esa función la convierte en la mesa formal en la que se canaliza cualquier revisión salarial del personal comprendido en este régimen especial. En su composición, la comisión reúne a representantes del sector trabajador, de los empleadores, del Ministerio de Economía y de las áreas estatales competentes en materia laboral y social.

Tras la última suba los salarios de cada escala quedaron así: