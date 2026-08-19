Empleadas domésticas: el Gobierno definirá el viernes la nueva suba en los salarios del sector
El poder adquisitivo de los salarios de las empleadas domésticas cae de manera sistemática mes a mes. Desde abril perdió 2,4 puntos frente a la inflación.
El gobierno de Javier Milei convocó para el próximo viernes 21 de agosto a la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares con el objetivo de actualizar los salarios de las empleadas domésticas que vienen perdiendo de manera sistemática frente a la inflación que, en julio pasado, retomó su tendencia a la alza y lleva 12 meses, de los últimos 15, acelerándose.
Así quedó plasmado en la Resolución 5/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de la presidenta alterna de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares (CNTCP), Soledad Moreno.
En el último encuentro de la CNTCP se definierion los aumentos que se aplicaron en los últimos 4 meses y en cada uno de ellos, los trabajadores de casas particulares corrieron por detrás a la inflación.
Así, frente a una inflación del 2,6% en abril pasado, la CNTCP dispuso una suba de apenas el 1,8%; en mayo la suba fijada fue del 1,6% con una inflación que corrió al 2,1%; en junio los salarios vovlieron a perder cuando avanzaron apenas un 1,5% mientras que los precios subieron un 1,9% y en julio, con una inflación del 2,1%, los salarios subieron apenas un 1,4%.
El encuentro tendrá como eje el "análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para los Trabajadores de Casas Particulares incluidos en el Régimen especial de la Ley Nº 26.844". La convocatoria de la sesión será el viernes 21 de agosto a las 14 horas y el encuentro se hará por plataforma virtual.
La CNTCP es el órgano normativo específico establecido por la Ley 26.844, que regula el trabajo en casas particulares. Entre sus atribuciones figura la de fijar las remuneraciones mínimas del sector. Esa función la convierte en la mesa formal en la que se canaliza cualquier revisión salarial del personal comprendido en este régimen especial. En su composición, la comisión reúne a representantes del sector trabajador, de los empleadores, del Ministerio de Economía y de las áreas estatales competentes en materia laboral y social.
Tras la última suba los salarios de cada escala quedaron así:
- Supervisores: 4.438,77 pesos por hora con retiro y 4.829,13 pesos sin retiro. El salario mensual es de 553.725,91 pesos con retiro y 612.673,11 pesos sin retiro.
- Tareas específicas: 4.223,25 pesos por hora con retiro y 4.597,18 pesos sin retiro. El salario mensual es de 517.006,43 pesos con retiro y 571.426,17 pesos sin retiro.
- Caseros: 3.996,45 pesos por hora y 505.302,76 pesos mensuales.
- Asistencia y cuidado de personas: 3.996,45 pesos por hora con retiro y 4.435,86 pesos sin retiro. El salario mensual es de 505.302,76 pesos con retiro y 558.972,92 pesos sin retiro.
- Tareas generales: 3.733,72 pesos por hora con retiro y 3.996,45 pesos sin retiro. El salario mensual es de 458.053,22 pesos con retiro y 505.302,76 pesos sin retiro.
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