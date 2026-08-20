Para recuperar su valor previo al inicio de la gestión de Javier Milei, el Salario Mínimo debería duplicarse

El estudio precisó que el SMVM vigente en junio de 2026 asciende a 367.800 pesos mensuales y para preservar el poder adquisitivo original de la remuneración mínima, ese valor debería oscilar entre 1.509.000 y 1.838.000 pesos.

La remuneración mínima se creó en junio de 1964 y tenía por objetivo establecer el piso de una remuneración que debía cubrir alimentación, vivienda digna, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones, esparcimiento, seguro y previsión, tomando como base una familia compuesta por los cónyuges y dos hijos. De acuerdo con el último informe del Indec, la Canasta Básica Total (CBT) para una familia compuesta por dos adultos y dos menores, y que marca el umbtal por debajo del cual se cae en la pobreza, llegó en julio pasado a 1.564.716 pesos. Es decir que el SMVM apenas cubre el 25% de la CBT.

De acuerdo con el informe de la UBA-Conicet "en diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del SMVM, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024. Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses posteriores cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación".

"Sin embargo -sigue el informe- más allá de ciertas alzas en algunos meses puntuales, entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el salario mínimo real acumuló una caída de 40%".

"Esta contracción, junto con la tendencia decreciente de los años anteriores, lleva a que el salario mínimo en términos reales de junio de 2026 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad. Asimismo, implica una erosión del 66,7% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, de forma tal que representa apenas un tercio del mismo", concluye el informe.

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