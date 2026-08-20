El promedio de los salarios le ganó a la inflación pero los privados registrados siguen rezagados
El Indec hizo público el informe referido a junio, que muestra una nueva caída del poder adquisitivo frente a la evolución interanual de la inflación.
Los salarios tuvieron una suba promedio de 2,9% durante junio último, ganándole así a la inflación de ese mes. Sin embargo, el sector privado registrado sigue sin siquiera empardar a la inflación acumulada en los últimos doce meses.
Ello se desprende del informe sobre el Índice de Salarios publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que muestra una suba interanual de 35,7% gracias al fuerte impulso que, según el organismo, tuvieron en el mismo periodo los haberes del sector privado no registrado (+59,5%).
Como se sabe, la inflación mensual durante junio fue del 1,9%, según informaba oportunamente el Indec, acumulando un 16,8% en el primer semestre del año y alcanzando una variación interanual del 33,5%.
El mencionado crecimiento mensual de los salarios se debe a subas de 1,9% en el sector privado registrado, 3,4% en el sector público y 4,4% en el sector privado no registrado. En lo que respecta a salarios registrados, la expansión fue de 1,9% por parte del sector privado y de 3,4% por parte del sector público (el nacional aumentó 1,1% mientras que el provincial lo hizo con el 2%).
En tanto, y en términos interanuales, la suba promedio fue de 35,7% (+2,2 puntos porcentuales que la inflación acumulada), pero en el sector privado registrado los incrementos acumularon solo 29,6%, perdiendo casi 4 puntos porcentuales de su poder de compra en los últimos doce meses.
Siempre según el organismo oficial, el incremento interanual hasta junio fue de 30,1% para los trabajadores del sector público y, como se dijo, de 59,5% para los del sector privado no registrado, elevando así el promedio para todos los trabajadores asalariados.
En lo que respecta a los seis primeros meses del año en curso, el indicador acumula una suba promedio de 18,5%: 15,5% para el sector registrado (-1,3% por debajo de la inflación acumulada), 29,4% para el sector no registrado, 14,5% para el sector privado registrado y 17,6% para el sector público.
INFORME: El promedio de los salarios le ganó a la inflación pero los privados registrados siguen rezagados
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