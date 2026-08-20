Siempre según el organismo oficial, el incremento interanual hasta junio fue de 30,1% para los trabajadores del sector público y, como se dijo, de 59,5% para los del sector privado no registrado, elevando así el promedio para todos los trabajadores asalariados.

En lo que respecta a los seis primeros meses del año en curso, el indicador acumula una suba promedio de 18,5%: 15,5% para el sector registrado (-1,3% por debajo de la inflación acumulada), 29,4% para el sector no registrado, 14,5% para el sector privado registrado y 17,6% para el sector público.

INFORME: El promedio de los salarios le ganó a la inflación pero los privados registrados siguen rezagados