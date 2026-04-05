El DT de Flandria sufrió un pico de presión en pleno partido y renunció
Arnaldo “Cacho” Sialle fue hospitalizado durante el partido de Flandria ante Real Pilar y luego se confirmó su salida tras la quinta derrota seguida
El entrenador de Flandria, Arnaldo Sialle, protagonizó una jornada marcada por la preocupación durante el encuentro frente a Real Pilar. En el entretiempo del partido, el director técnico debió ser trasladado de urgencia a la Clínica San José Obrero luego de sufrir un pico de presión que encendió las alarmas.
Tras ser sometido a distintos controles médicos, los resultados fueron favorables y horas más tarde pudo regresar a su domicilio, ya fuera de peligro. Mientras tanto, en lo deportivo, el conjunto de Jáuregui cayó por 3-1, sumando su quinta derrota consecutiva en el campeonato y parece no encontrar el rumbo en el futuro cercano, algo que despertó la fuerte preocupación de los hinchas.
La salida de Arnaldo Sialle como entrenador de Flandria tras una serie de malos resultados
Luego del encuentro, el club confirmó a través de sus redes sociales que Sialle dejó de ser el entrenador del equipo, en una decisión tomada de común acuerdo con la dirigencia. El ciclo llegó a su fin en un contexto adverso desde lo futbolístico.
El inicio de temporada en la Primera B estuvo lejos de lo esperado para Flandria. En ocho partidos disputados, el equipo consiguió dos victorias y sufrió seis derrotas, con un saldo de siete goles a favor y 14 en contra. Estos números lo dejaron en el puesto 18 de la tabla de posiciones, a solo tres puntos de Ituzaingó, que se ubica en el último lugar. La racha negativa terminó marcando el cierre del ciclo de Sialle, en un momento complejo tanto en lo deportivo como en lo personal.
El comuniado de Flandria luego de la salida del entrenador
"Arnaldo Sialle dejó de ser el entrenador del plantel profesional de común acuerdo con la comisión directiva. Les agradecemos a Cacho y a Juan, su ayudante de campo, por el trabajo realizado y les deseamos éxitos en su futuro", escribieron en la cuenta oficial del club.
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