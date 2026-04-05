Quién abandona Gran Hermano este lunes, según las encuestas
Con una placa numerosa y el voto del público en marcha, las especulaciones sobre el posible eliminado comenzaron a correr.
La tensión se siente cada vez más fuerte en Gran Hermano Generación Dorada. Después de una semana marcada por estrategias, cruces y alianzas cambiantes, el juego entra en una instancia clave: el público ya está votando y este lunes se definirá una nueva eliminación.
La placa es una de las más amplias hasta el momento y reúne a varios perfiles fuertes, lo que suma incertidumbre de cara a la gala que conducirá Santiago del Moro.
Los participantes que quedaron en riesgo son:
- Andrea del Boca
- Jessica “La Maciel”
- Yanina Zilli
- Cinzia Francischiello
- Yipio
- Eduardo Carrera
- Lola Tomaszeuski
- Manuel Ibero
¿QUÉ DICEN LAS ENCUENTAS HOY?
A pocas horas de la definición, las encuestas en redes sociales y distintos sondeos empiezan a perfilar una tendencia, aunque con diferencias marcadas entre los nombres más votados.
En uno de los relevamientos más replicados, Yipio aparece como el principal apuntado por el público, concentrando cerca del 70% de los votos negativos. Bastante más atrás se ubica Cinzia, con un 18%, mientras que La Maciel (10%) y Zilli (3%) completarían el grupo con menor riesgo de salida.
De todos modos, en un juego donde todo puede cambiar en cuestión de horas, la decisión final quedará en manos del público, que una vez más tendrá la última palabra.
Cabe señalar que las encuestas no son más que meros sondeos que puedan acercar una idea de lo que sucederá el lunes, pero la verdadera votación es la oficial, a los canales indicados por Telefe.
Cómo votar al que querés que se vaya de Gran Hermano Generación Dorada
Para elegir a tu jugador menos favorito y votar para que se vaya esta semana de la casa, hay que enviar el nombre del participante a “GH al 9009” o ingresar a: https://ghglobal.ar/
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