Quién abandona Gran Hermano este lunes, según las encuestas

De todos modos, en un juego donde todo puede cambiar en cuestión de horas, la decisión final quedará en manos del público, que una vez más tendrá la última palabra.

Cabe señalar que las encuestas no son más que meros sondeos que puedan acercar una idea de lo que sucederá el lunes, pero la verdadera votación es la oficial, a los canales indicados por Telefe.

Encuesta gh

Cómo votar al que querés que se vaya de Gran Hermano Generación Dorada

Para elegir a tu jugador menos favorito y votar para que se vaya esta semana de la casa, hay que enviar el nombre del participante a “GH al 9009” o ingresar a: https://ghglobal.ar/