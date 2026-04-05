Guillermo Vilas se mostró celebrando las pascuas junto a su familia

Las palabras de Clerc no solo confirmaron la gravedad del cuadro, sino que también dejaron entrever la dificultad de mantener un vínculo fluido con Vilas en esta etapa de su vida. “No está en su mejor final”, sentenció "Batata" con evidente pesar, reflejando la realidad de un proceso de salud irreversible.

Además, el extenista reveló la frustración que siente al no poder comunicarse directamente con su antiguo colega: “No me dejan llamarlo, no me atienden los teléfonos”. A pesar de estos obstáculos, Clerc quiso dejar en claro que el lazo que los une trasciende cualquier diagnóstico o distancia física, remarcando la profundidad de su afecto con una declaración contundente: “Guillermo forma parte de mi familia. Viví toda mi vida con él”.

La historia de Vilas hoy se escribe lejos de los estadios y las ovaciones, en la calma de su residencia en el Principado, mientras el mundo del tenis aguarda con respeto cada mínima noticia sobre el hombre que cambió la historia del deporte nacional.