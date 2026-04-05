Guillermo Vilas se mostró celebrando las pascuas junto a su familia
A través de su cuenta oficial de Instagram, la esposa del ex deportista mostró cómo se encuentra Vilas actualmente luego de la preocupación por su salud.
La figura de Guillermo Vilas representa, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales sobre los que se edificó la gloria del deporte argentino. Sin embargo, aquel hombre que supo conquistar el mundo con una raqueta en la mano hoy transita una realidad radicalmente opuesta, marcada por el silencio, la distancia geográfica y el avance implacable de una condición de salud que lo mantiene alejado de la vida pública.
Desde hace varios años, el "Gran Willy" se encuentra radicado en Montecarlo, Mónaco, junto a su círculo familiar más íntimo. Su retiro de la exposición mediática no fue una elección fortuita, sino la consecuencia directa de un diagnóstico que cambió su vida y la de su entorno: una patología neurodegenerativa. Se trata de un cuadro de Alzheimer avanzado que, según ha trascendido, ha ido deteriorando su salud con el correr del tiempo.
La conexión de Vilas con sus seguidores se mantiene hoy a través de cuentagotas, principalmente mediante las redes sociales de su esposa, Phiangphathu Khumueang. La mujer, con quien el ídolo contrajo nupcias en el año 2005, se ha convertido en la guardiana de su privacidad y en el único puente de información certera sobre su estado actual.
En este contexto, este sábado 4 se produjo un hecho que captó la atención de la opinión pública: Khumueang decidió compartir una imagen que ofrece un vistazo a la actualidad del extenista. Estas apariciones visuales son extremadamente infrecuentes y suelen ser recibidas con una mezcla de nostalgia y respeto por parte de una sociedad que no olvida sus hazañas en el polvo de ladrillo.
Pese al cerco informativo que rodea al campeón, algunos protagonistas de la época dorada del tenis argentino han alzado su voz para expresar su preocupación. Durante este último verano, José Luis "Batata" Clerc, quien fuera su histórico compañero y rival en la Copa Davis, brindó detalles sobre la situación de su amigo durante una entrevista con Leo Montero.
Las palabras de Clerc no solo confirmaron la gravedad del cuadro, sino que también dejaron entrever la dificultad de mantener un vínculo fluido con Vilas en esta etapa de su vida. “No está en su mejor final”, sentenció "Batata" con evidente pesar, reflejando la realidad de un proceso de salud irreversible.
Además, el extenista reveló la frustración que siente al no poder comunicarse directamente con su antiguo colega: “No me dejan llamarlo, no me atienden los teléfonos”. A pesar de estos obstáculos, Clerc quiso dejar en claro que el lazo que los une trasciende cualquier diagnóstico o distancia física, remarcando la profundidad de su afecto con una declaración contundente: “Guillermo forma parte de mi familia. Viví toda mi vida con él”.
La historia de Vilas hoy se escribe lejos de los estadios y las ovaciones, en la calma de su residencia en el Principado, mientras el mundo del tenis aguarda con respeto cada mínima noticia sobre el hombre que cambió la historia del deporte nacional.
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