Santiago del Estero: abren un investigan contra el padre de Agostina Páez

Sin embargo, advirtió que el escenario no se limita a lo estrictamente legal. Para la letrada, el peso de la opinión pública puede incidir en el desenlace: "El juez no debería responder a presiones sociales, pero este es un caso atravesado por demandas de la sociedad", sostuvo.

En esa línea, reveló que la querella en Brasil consideró que el regreso de la letrada al país genera una sensación de impunidad y debilita la agenda antirracista, planteos que podrían ser tenidos en cuenta por el magistrado ante las imágenes de Mariano Páez.

"Generó impotencia y refuerza una idea que la Justicia busca evitar, que es la impunidad", afirmó Junqueira, que también analizó el efecto simbólico del video. Respecto a posibles consecuencias legales, aclaró que el hecho ocurrió en territorio argentino y no puede ser juzgado por Brasil.

En paralelo, contó que Agostina Páez reaccionó con enojo al enterarse de la difusión: "Se sorprendió y se molestó mucho con su padre. Se enteró por los medios", explicó. El episodio también tuvo repercusión en Brasil, donde distintos medios lo interpretaron como una señal que pone en duda la sinceridad del pedido de disculpas de Páez.