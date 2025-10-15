El mal momento de Romelu Lukaku en medio de la muerte de su padre: denunció extorsiones de su familia

Se retiró del fútbol profesional en 1999 y fue una figura clave en la formación de sus hijos. Tras su fallecimiento, Romelu le dedicó un sentido mensaje en redes: “Gracias por enseñarme todo lo que sé. Te estoy eternamente agradecido. La vida nunca volverá a ser la misma. Me protegiste y me guiaste como nadie. El dolor es inmenso, pero Dios me dará la fuerza para recomponerme. Gracias por todo, papá”, escribió en su momento el futbolista para despedirlo.

La ceremonia en homenaje a Roger Lukaku debía realizarse en Bruselas, pero quedó suspendida debido a los obstáculos para trasladar el cuerpo desde África. Hasta el momento, los hermanos no han confirmado una nueva fecha, mientras continúan los trámites y denuncian públicamente la delicada situación familiar que atraviesan.