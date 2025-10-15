El mal momento de Romelu Lukaku en medio de la muerte de su padre: denunció extorsiones de su familia
El delantero del Nápoli y su hermano Jordan revelaron que algunos familiares impiden la repatriación del cuerpo de su padre Roger, fallecido a fines de septiembre.
Una situación insólita rodea a la familia Lukaku. A través de sus redes sociales, Romelu, actual jugador del Nápoli, y Jordan, futbolista del Adanaspor, denunciaron que están sufriendo “extorsión de parte de algunos miembros de la familia” por la repatriación del cuerpo de su padre, Roger, desde la República Democrática del Congo hacia Bélgica.
“Teníamos previsto organizar el funeral este viernes. Sin embargo, debido a ciertas decisiones tomadas en Kinshasa, no tendrá lugar en Bélgica. Nuestro padre falleció el 28 de septiembre y, como hermanos, hicimos todo lo posible para repatriar su cuerpo”, expresaron en un comunicado conjunto.
Los hermanos lamentaron que el conflicto familiar haya impedido rendirle un último adiós a su padre, quien también fue futbolista profesional: “Sentimos que fuimos extorsionados por algunos miembros de la familia. ¡Si nuestro padre aún estuviera entre nosotros, nunca lo habría aceptado! Nos parte el corazón no poder acompañarlo dignamente en su último descanso. Ahora entendemos por qué él nos mantenía alejados de varios familiares”, afirmaron.
Quién fue Roger Lukaku
Roger Lukaku murió el 28 de septiembre a los 58 años en la República Democrática del Congo, su país natal. Jugó como delantero y desarrolló la mayor parte de su carrera en Bélgica, donde vistió las camisetas del Boom, Seraing, Germinal Ekeren, Malinas y Ostende, además de representar a la selección de Zaire en once ocasiones.
Se retiró del fútbol profesional en 1999 y fue una figura clave en la formación de sus hijos. Tras su fallecimiento, Romelu le dedicó un sentido mensaje en redes: “Gracias por enseñarme todo lo que sé. Te estoy eternamente agradecido. La vida nunca volverá a ser la misma. Me protegiste y me guiaste como nadie. El dolor es inmenso, pero Dios me dará la fuerza para recomponerme. Gracias por todo, papá”, escribió en su momento el futbolista para despedirlo.
La ceremonia en homenaje a Roger Lukaku debía realizarse en Bruselas, pero quedó suspendida debido a los obstáculos para trasladar el cuerpo desde África. Hasta el momento, los hermanos no han confirmado una nueva fecha, mientras continúan los trámites y denuncian públicamente la delicada situación familiar que atraviesan.
