El Trece sigue en crisis: cambian una vez más el horario de ATAV 2

Cuál es el nuevo horario de ATAV 2

De hecho, la novela sufrió tres cambios de horarios y ahora va por el cuarto en tan solo un mes. Ahora sale al aire a las 23.15.

A raíz de esto, Virginia Lago, una de las actrices de la ficción, brindó una entrevista a La Once Diez/Radio de la Ciudad y se refirió a este tema.

"Hay que respetar al público”, sentenció la actriz. Lago, así, insistió que “al público hay que respetarlo y quererlo porque sin ellos no hacemos nada”.

“Así como reparto autógrafos, soy amable cuando me paran en la calle, porque significa que mi público sigue presente y me reconoce el trabajo, lo mismo con la ficción”, comparó.

Y marcó que “la gente sabe cuando un trabajo está hecho con todo y no engaña. Me produce emoción”. “No me parece bien que cambien de horario, desorientan a la gente que sigue la ficción”, precisó durante el ciclo radial Por si las moscas.