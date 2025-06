Repudian a Furia Scaglione tras la publicación de una foto al desnudo de Juan Pablo de Gran Hermano

Si bien luego la exjugadora volvió a publicar la imagen tapando el pene de Juan Pablo, lo cierto es que muchos internautas llegaron a verlo y la polémica exconcursante del certamen de convivencia quedó en el ojo de la tormenta, aunque parece no haberle afectado.

Los mensajes que recibió Furia tras mostrar desnudo a Juan Pablo

Tras viralizarse la imagen sin ningún tipo de censura, usuarios de X no dudaron en defender la intimidad del correntino: "No es gracioso esto eh. Es intimidad del participante. Él NO publicó esto", "¡Borrá el post, Fu! Hay que pensar en su intimidad", fueron los primeros comentarios.

Otros escribieron: "2025 y todavía hay que explicar porque está mal difundir imágenes privadas de otra persona? La diferencia de Furia y Devi, fue que ella decidió salir desnuda en tv. Por dios, pueden aceptar que la mina se equivocó. No todo lo que hace está bien y hay que defenderla", "Lo de furia subiendo una nude de devi va a pasar de largo pero LO IRRESPONSABLE siendo una persona pública, insólito", entre otros.

Ante esto, Furia le echó la culpa a los demás y no se mostró para nada arrepentida: "La mandaron al grupo, es su culpa, no la mía".

"Yo tendría que demandar a cien mil, no me alcanza la vida", continuó en sus redes y cerró: "Pongan 'Furia en tanga' en Google, por dios, son de cristal".