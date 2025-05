Alarma por la situación de Lowrdez, exintegrante de Bandana: los motivos

Lissa Vera, su excompañera de grupo, habló con el portal Puro Show y se refirió al difícil momento: "Es ella la que lo siente, la que lo padece y la que no puede avanzar. Hablé con gente cercana y solo espero que las noticias que vengan sean buenas. Hay preocupación, pero también es cierto que es una mujer adulta, que elige y afronta lo que eso implica", expresó con sinceridad.

Vera contó que hoy no están en contacto directo: "Tenemos vínculo, pero por ahora no estamos hablando. Creo que no tiene celular en este momento. Solo queda esperar... es como mirar desde el borde del abismo. Compartimos muchos años, la conozco bien, y lo único que deseo es que encuentre la felicidad. A veces uno se siente como un padre, con ganas de rescatarla, pero después está el libre albedrío", reflexionó, visiblemente conmovida.

Cabe recordar que, en 2024, Lowrdez había denunciado a García Gómez por agresiones físicas. Incluso, compartió un video en redes sociales donde mostró las lesiones que le dejó en el rostro. La Justicia intervino: se le otorgó un botón antipánico y se realizaron allanamientos en los que se verificaron los daños en el hogar que ella había detallado en su denuncia.

Hoy, a pesar de esos antecedentes, decidió retomar la relación, generando desconcierto y temor en su círculo íntimo. La situación es delicada y mantiene en vilo a quienes estuvieron a su lado durante su carrera y su vida personal.