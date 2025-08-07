Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 10 de agosto en El Trece
La conductora recibirá a cinco figuras muy distintas entre sí para compartir una charla íntima, entre anécdotas, vivencias personales y miradas sobre el presente.
Este domingo 10 de agosto, desde las 13:45 por la pantalla de eltrece, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz y presentadora abrirá la mesa a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.
El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.
La producción del programa ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada. A diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa buscará un tono más emocional y cotidiano, con espacio para historias personales, desafíos de vida, arte y reflexión.
Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 10 de agosto
Uno de los invitados centrales será Axel, el reconocido cantante y compositor que se encuentra celebrando sus 25 años de carrera con una gira nacional. Su “25 Tour” lo llevó a recorrer distintos puntos del país repasando sus grandes éxitos, y su presencia promete ponerle música, sensibilidad y emoción al encuentro.
Otra figura esperada es Brenda Asnicar, actriz y cantante que alcanzó la fama internacional con Patito Feo y que recientemente sorprendió al confirmar que no participará en la nueva versión teatral del recordado musical. Su visita genera expectativa, tanto por su trayectoria como por los motivos detrás de su decisión.
También se sumará Rodrigo Noya, actor conocido por su participación en exitosas ficciones desde muy joven. Tras unas vacaciones en Italia junto a su familia, regresa con nuevas vivencias y una mirada renovada sobre su carrera y sus planes a futuro.
Desde el mundo teatral llegará Luisa Albinoni, una actriz con extensa trayectoria que se prepara para debutar en Corrientes con la obra Enemigas íntimas, en compañía de Carmen Barbieri. Su paso por la mesa traerá historias de escenarios, desafíos personales y mucho humor.
Por último, aportando su visión desde el periodismo de espectáculos, estará Matías Vázquez, conductor de PuroShow en El Trece. Su estilo punzante y su conocimiento del ambiente garantizarán análisis filosos y detalles inéditos de la farándula.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario