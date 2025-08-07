Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 10 de agosto en El Trece

rodrigo noya

También se sumará Rodrigo Noya, actor conocido por su participación en exitosas ficciones desde muy joven. Tras unas vacaciones en Italia junto a su familia, regresa con nuevas vivencias y una mirada renovada sobre su carrera y sus planes a futuro.

Luisa Albinoni

Desde el mundo teatral llegará Luisa Albinoni, una actriz con extensa trayectoria que se prepara para debutar en Corrientes con la obra Enemigas íntimas, en compañía de Carmen Barbieri. Su paso por la mesa traerá historias de escenarios, desafíos personales y mucho humor.

Por último, aportando su visión desde el periodismo de espectáculos, estará Matías Vázquez, conductor de PuroShow en El Trece. Su estilo punzante y su conocimiento del ambiente garantizarán análisis filosos y detalles inéditos de la farándula.