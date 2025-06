Valentín Yan emocionó a toda la mesa de Almorzando con Juana al hablar de su madre, Romina Yan

A lo largo de la entrevista, el nieto de Cris Morena profundizó en cómo transita el dolor de su ausencia: “Pero como te digo, la siento muy presente, la siento conmigo, siento que me ayuda. Ha habido muchas situaciones donde digo no sé cómo pasó esto y estoy seguro que pasó porque ella estaba ahí. Y la verdad que bueno, lo que decía Nico de caerse y levantarse, la verdad que toda mi vida he sobrepasado todo… Cuando me pasó lo de mi mamá, que era muy chico, después se quedan chiquitos todos los problemas”.

Con la emoción a flor de piel, agregó: “La tristeza no es tanto por… O sea, uno se acostumbra a vivir con el dolor, es más por los momentos que se pierden, más por ser tan chico que no viviste tantas cosas y además mi mamá era la número 1, era la mejor madre, no es joda, era posta un ser de luz”.

Para cerrar, lo hizo con palabras cargadas de amor: “Estaba tan presente, realmente fue la mejor mamá del mundo, entonces también cuando miro para atrás o para adelante, todas las cosas que se vienen yo sé que está. En lo físico se extraña, pero la verdad que disfruto mucho lo que hago”.