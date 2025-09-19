Aseguran que Benjamín Vicuña se enfureció por un posteo de la China Suárez: "Estudia acciones legales"

Záffora también recordó otro motivo de conflicto. "El enojo más grande tiene que ver con lo de las adicciones y lo del 'papá del año'", afirmó, haciendo referencia al descargo que Suárez había publicado en julio.

Finalmente, el periodista remarcó: "Está furioso, no hay comunicación con La China, vuelven mañana, él no sabía de esto, sabía de las clases de apoyo. Esto recién empieza. Lo que Vicuña intenta es poner paños fríos y ahora está estudiando acciones legales por el tema del posteo, me dicen. Puede haber una cautelar por el tema de la imagen".