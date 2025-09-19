Aseguran que Benjamín Vicuña se enfureció por un posteo de la China Suárez: "Estudia acciones legales"
La actriz reavivó la polémica en su enfrentamiento con uno de los padres de sus hijos, y él la llevaría a la Justicia.
La China Suárez volvió a generar controversia con un reciente posteo en redes sociales dedicado a sus hijos, lo que habría provocado un fuerte disgusto en Benjamín Vicuña. Según trascendió, el actor estaría analizando la posibilidad de iniciar acciones legales.
"Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices", escribió la actriz junto a un collage de fotos de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, quienes posaron con sus uniformes escolares: chomba blanca, falda azul para las nenas y short del mismo tono para el más pequeño.
En DDM, Guido Záffora aseguró que Vicuña no tomó nada bien la publicación. "Este colegio donde están yendo los hijos de Vicuña y Cabré es el mismo colegio donde iban las hijas de Wanda, Isabella y Francesca", señaló el panelista.
El actor se habría enterado por medio de Instagram de la escolarización de Amancio y Magnolia. A la vez, se conoció que los niños regresarán a la Argentina: "Mañana (viernes 19/9) vuelven los hijos de Benjamín Vicuña por 20 días a la Argentina, desde Turquía. Esto lo arreglaron los abogados por el régimen. Vicuña se está enterando por esta foto, que supuestamente eran clases de apoyo e intensificando lo que hacían en la Argentina... Yo conté que él dijo que está todo mal con La China. Sobre todo, porque esto es una provocación".
Záffora también recordó otro motivo de conflicto. "El enojo más grande tiene que ver con lo de las adicciones y lo del 'papá del año'", afirmó, haciendo referencia al descargo que Suárez había publicado en julio.
Finalmente, el periodista remarcó: "Está furioso, no hay comunicación con La China, vuelven mañana, él no sabía de esto, sabía de las clases de apoyo. Esto recién empieza. Lo que Vicuña intenta es poner paños fríos y ahora está estudiando acciones legales por el tema del posteo, me dicen. Puede haber una cautelar por el tema de la imagen".
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario