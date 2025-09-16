La confesión de Benjamín Vicuña sobre el futuro de sus hijos en Turquía: qué dijo

Vicuña rompió el silencio sobre las declaraciones de la China Suárez

Benjamín Vicuña quedó en medio de una polémica gracias a los posteos de su expareja, la China Suárez, que reveló un lado poco conocido del actor, lo que abrió la puerta a otras teorías sobre su vida privada. Parado en una vereda y con las cámaras de televisión en la cara, el intérprete afirmó que no se puede "hacer cargo" del escándalo.

"Lo único que les pido es que ojalá podamos desactivar esto: tener que estar acá, ustedes haciendo guardia hace un montón... Yo tengo que seguir con mi vida, tengo que seguir con mi laburo, trabajar, seguir con mis obligaciones como papá. Entonces ojalá que lo entiendan y paremos esto", le dijo este viernes Benjamín Vicuña al programa "Puro show".

Cuando le preguntaron específicamente por las acusaciones de la China Suárez, a quien ya le revocó el permiso legal para sacar del país a los hijos de ambos, Magnolia y Amancio, el chileno ratificó: "No me puedo hacer cargo, la verdad es que es muy triste. Es todo lo que puedo decir: que es muy triste".

Antes de que pudiera retirarse del móvil el actor chileno reconoció la tonada de un periodista compatriota que le hizo volver a ponerse frente a las cámaras para hablar sobre el apoyo público de la madre de sus tres hijos mayores, Pampita, que fue su pareja durante una década y lo describió como "un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente, generoso".

"No hay mucha vuelta más que darle, es una cosa de tiempo. En esta situación a veces se pone todo muy raro, es muy difícil hasta hablarlo, es una situación que no quiero", señaló Benjamín Vicuña, antes de convenir en que "es evidente qué es lo que duele", con respecto al trato que le está dando una de sus exparejas con la que tiene hijos en común.

"Pero yo creo que hay una cosa de tiempo y las cosas se van a acomodar. De verdad", expresó el actor antes de saludar a las cámaras para retirarse.