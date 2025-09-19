Mario Pergolini se ríe del llanto de Andy Kusnetzoff con una parodia en vivo: mirá el video

image

En la emisión de este miércoles de su programa, el conductor Andy Kusnetzoff no pudo contener la emoción al referirse a los recortes aplicados por el gobierno de Javier Milei sobre personas con discapacidad. Con la voz quebrada y visiblemente conmovido, planteó: “Está bien que recule el Presidente, que diga ahí voy a ver si lo de discapacidades y universidades”.

El comunicador profundizó sobre la importancia de la educación y la salud pública, especialmente para quienes no cuentan con obra social. “Está bien que recule el Presidente, que diga ahí voy a ver si lo de discapacidades y universidades, porque eso no es la grieta, eso no es los kukas", comenzó diciendo.

"Eso es tener en cuenta lo importante que es nuestro país y el orgullo que nos da tener nuestra educación pública, tener nuestros hospitales públicos para la gente que no tiene una obra social, no puede ir a ningún lado”, afirmó Kusnetzoff, destacando el valor de estas instituciones para los sectores más vulnerables.

En un momento más emotivo, el conductor se refirió a la situación de quienes tienen familiares con discapacidad, y la incertidumbre que genera pensar en su futuro. “Y la gente con discapacidad, ojalá no te pase porque la vida es más fácil si no tenés discapacidad, es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso, y el día mañana cuando seas grande, esta persona creció por ahí con discapacidad, decís no sé cómo se la va a arreglar cuando yo no esté”, compartió Andy con visible angustia.

El psicólogo Gabriel Rolón, presente en el programa, intervino al ver al conductor tan afectado: “Es tremendo, pero está bien que nos duela Andy, está bien que nos duela, digo a mí me preocupa si no te duele eso, a veces uno no puede hacer nada, pero por lo menos que tengas eso, no es más que empatía que te duele”, sostuvo, reforzando la dimensión humana del tema.

La conversación se centró en las medidas del gobierno de Milei, que vetó leyes destinadas a ampliar derechos y prestaciones para personas con discapacidad, aunque el Congreso luego rechazó esos vetos, obligando al Ejecutivo a ejecutar las normas aprobadas. Uno de los invitados expresó con cierta preocupación: “Me siento responsable por esto, pero no era mi intención Andy”.

Kusnetzoff respondió con serenidad, intentando tranquilizar a su interlocutor: “No, tranquilo Maestro, no sos responsable, quedate tranquilo”. Antes de cerrar el bloque, el conductor confesó su estado emocional: “Perdón, me angustia”.