Celeste Cid sorprendió con cambios en su rostro: ¿se hizo retoques?

Más allá de la polémica, Celeste continúa enfocada en sus proyectos profesionales y en su relación con Santiago Korovsky, con quien lleva más de un año y medio de noviazgo..

¿Qué detalle íntimo reveló Celeste Cid sobre Santiago Korovsky tras un año de relación?

Celeste Cid se animó a compartir detalles de su vida privada y habló sobre cómo transcurre su vínculo con Santiago Korovsky, con quien lleva un año y ocho meses de relación. La actriz se refirió a la rutina que comparten como pareja y cómo influye su profesión en la dinámica diaria.

Durante una charla con Catalina Dlugi en Once Diez/Radio de la Ciudad, Cid expresó su alegría por estar acompañada por Korovsky y destacó la sintonía que los une. Según contó, ambos comparten valores y una mirada similar sobre la vida y el trabajo, lo que les permite disfrutar de los momentos simples y apoyarse mutuamente en sus desafíos profesionales.

“Es muy buena persona. Hay algo en él que es real, de verdad, bueno y muy divertido”, lo llenó de elogios Celeste. Además, lo calificó como “un artista” y sumó que su costado caótico también aporta a la pareja: “Tiene todos esos condimentos. Es una relación muy linda porque también es estimulante por todo lo que está por venir”.

Durante la entrevista también se habló de un nuevo proyecto que Celeste está desarrollando, en el que será protagonista, guionista y productora. Al respecto, comentó: “No la voy a dirigir porque me parece mucho. Hay que estar en muchos lugares, pero capaz que Santi, ¿por qué no?”. Catalina celebró la idea: “Me gustaría ver esos dos espíritus creativos en acción”, y Cid respondió con entusiasmo: “Sí, qué intensidad”.

La energía que comparten como pareja también se refleja en lo cotidiano. “A veces le cuento cosas de lo cotidiano y me dice: ‘Eso lo ponés en tu serie’. Le digo que no puedo contar ninguna anécdota sin que termine transformándose en material, porque todo me lo manda al archivo de la compu”, explicó la actriz, destacando el intercambio creativo que tienen.

Consultada sobre cómo vive el paso del tiempo, Celeste fue honesta: “Atravesé la crisis de los 40, me puse a pensar cómo va a ser mi vejez, es un momento desafiante porque a veces puede ser incómodo. Esas crisis cuestan atravesarlas”. Y agregó: “El paso del tiempo, no sé si me angustia pero sí me convoca, porque hay una exigencia muy clara y entre nosotras mismas, hay que aceptar el paso del tiempo en el cuerpo y en un montón de lugares”.