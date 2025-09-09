El sentido posteo de Benjamín Vicuña a 13 años de la muerte de su hija Blanca: "Sigo escuchando tu risa"

A través de sus palabras, dio voz al dolor colectivo: “A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños”.

Y frente al paso del tiempo, se sinceró: “Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar. Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”.

vicuña bianca

El posteo recibió el cariño de amigos y seguidores, con mensajes como: “Solo muere quien se olvida y Blanca sigue más viva que nunca”, “El amor traspasa todo”, y “Que el amor que emanan esas palabras sean el antídoto para tu tristeza”.