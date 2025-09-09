El sentido posteo de Benjamín Vicuña a 13 años de la muerte de su hija Blanca: "Sigo escuchando tu risa"
El actor chileno expresó su emoción en redes al rendir homenaje a su hija, fallecida el 8 de septiembre de 2012.
Este 8 de septiembre se cumplieron 13 años de la muerte de Blanca, la hija de Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain. Desde aquel día de 2012, el recuerdo de la niña permanece presente en la vida del actor, quien eligió homenajearla una vez más a través de las redes sociales, compartiendo un video inédito y un conmovedor mensaje que expone su dolor, su amor y su memoria.
l actor compartió un video inédito junto a Blanca y Bautista, su hijo mayor, donde se los ve riendo y jugando al ritmo de “Yo pienso en ti”, de Manuel García. Acompañó el clip con palabras cargadas de sentimiento: “Blanca. Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje”, comenzó.
El mensaje continuó entre imágenes y sensaciones: “El frío me penetra hasta los huesos pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento“.
Vicuña abrió su intimidad con recuerdos y símbolos: “Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí”.
A través de sus palabras, dio voz al dolor colectivo: “A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños”.
Y frente al paso del tiempo, se sinceró: “Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar. Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”.
El posteo recibió el cariño de amigos y seguidores, con mensajes como: “Solo muere quien se olvida y Blanca sigue más viva que nunca”, “El amor traspasa todo”, y “Que el amor que emanan esas palabras sean el antídoto para tu tristeza”.
